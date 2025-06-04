台灣科技國家隊跟著輝達起飛 00901布局 AI 行情

永豐投信表示，輝達在超級電腦、智能運算及AI領域的技術持續推進，且與全球各地建立緊密的夥伴關係，台灣供應鏈在和輝達的合作下持續成長，在智能運算產業占有一席之地。

智能運算的下一步則是應用，機器人為智能運算的集大成，從自動化工廠中的機器手臂、溫度及影像感測、遠端資料傳輸、雲端數據資料庫、機器人最佳化行動決策過程，皆需要複雜的運算技術使機器智能化，台灣供應鏈將會和智能化產業持續成長。

永豐智能車供應鏈ETF（00901）經理人王茗冠指出，美國晶片輝達5月28日公布2026會計年度第1季(截至2025/4/27)財報，獲利與營收皆優於市場預期，展現出AI業務的強勁成長，輝達帶來AI成長動能，預計輝達供應鏈也可望同步受惠。

00901布局約六成相關供應鏈，投資組合中的台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）與聯電（2303）等都是永豐智能車供應鏈的相關成分股，AI依然是趨勢，科技巨頭將帶動未來的經濟發展，00901積極布局AI行情，投資人一次申購就能掌握台灣科技國家隊。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。