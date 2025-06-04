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日本新 NISA 再掀投資新熱潮 這檔日股 ETF 投資策略最受惠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
日本新制NISA實施後情況。資料來源：日本金融廳，野村投信整理
日本新制NISA實施後情況。資料來源：日本金融廳，野村投信整理

日本積極推動股市改革，積極的企業治理與股東回報，吸引海內外投資者，尤其在2023年推行的PBR(股價淨值比)改革後，大量海外資金推動日本東證指數(TOPIX)分別在2023、2024年創出25.1%、17.7%的佳績。此外，商社更是巴菲特在日本的投資重心，曾公開強調未來50年都不會賣出這些股票，日股利多不斷，顯見日股長期投資的魅力。

野村投信表示，日經225指數預期本益比(P/E)已降至約15倍，低於過去十年平均的20倍；東證指數預期P/E則落在13倍，亦低於10年平均的16倍，凸顯日股相對其他主要市場更具吸引力，此外，新制NISA(少額投資非課稅制度)上路，民眾投資上限與非課稅期間拉長至無限期，進一步導入鼓勵日本民眾將資金投資至股票及ETF等風險性資產，形成另一股強勁的內資動能。野村日本價值動能高息ETF（00972），其追蹤彭博日本價值動能高息指數，選股結合股價淨值比成長、每股盈餘成長及高股利三大選股因子，十分契合東京證券交易所積極改革的核心理念，日本在企業獲利及改革上的主場優勢，完美呼應日本政府改革紅利，成為掌握日股多頭投資新篇章的布局首選，為投資人帶來加乘的效果。

野村日本價值動能高息ETF基金經理人張怡琳分析表示，日本股市4月吸引創紀錄的大量外國資金，顯示在川普政策陰晴不定衝擊市場信心之際，全球資金在尋找美國資產之外的替代標的，根據日本財務省公布的統計資料，截至4月30日，外資當月累計買超金額達3兆6,759億日圓，已創下歷年單月最高紀錄。

目前日本國內勞動力嚴重短缺，預估薪資與溫和通膨的良性循環將繼續維持。相較於日本過去長年受通縮陰影籠罩的經濟環境，適度的通膨反而有助於推升企業營運及整體經濟成長；然而日本家庭而言，單靠存款恐已難以因應物價長期上升所帶來的實質購買力被侵蝕。

張怡琳指出，日本家戶金融資產中，現金與存款占比仍高達50.9%，股權資產僅占14.2%。相較之下，美國家庭現金與可支取存款比例僅約10.2%，股權資產則高達43.6%，也正因如此，政策結構性改革與日人投資文化轉型，成為當前日本經濟轉骨的重要關鍵。日本政府為提振經濟活動展開積極行動，自2024年起全面推動新制NISA(小額投資免稅制度)，大幅放寬投資額度、延長免稅年限，並提高制度彈性，鼓勵國人將資金由儲蓄轉向投資。根據最新數據，截至2025年3月，NISA帳戶數已突破2,640萬戶，年成長達14%；累計買入金額更達59兆日圓，年增率高達43%，突破過去日本以現金為主的保守配置觀念，轉為更積極參與資本市場的投資。

張怡琳指出，野村日本價值動能高息ETF所追蹤的彭博日本價值動能高息指數，為全台首檔同時納入PBR(股價淨值比)與EPS(每股稅後盈餘)雙動能條件，並結合高股息篩選邏輯的日股ETF。根據彭博系統數據，自今年以來(2024/12/30～2025/5/26)，即使國際局勢動盪，00972追蹤指數仍交出0.52%的正報酬，優於同期東證報酬指數的0.02%；若拉長至三年期間(2022/12/30～2025/5/26)，總報酬率更達102.62%，優於東證指數57.94%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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