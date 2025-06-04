「我這麼胖怎麼可能血汗？」魏哲家神回惹議 網反問：金正恩也胖北韓人幸福嗎

針對外界質疑台積電工時過長、宛如血汗工廠，董事長魏哲家在股東會後受訪時輕鬆回應：「我看起來像流了血汗嗎？這麼胖，怎麼可能」，試圖用幽默化解爭議。但這番話卻引發不少網友反感，直指「你不是第一線工程師」，質疑高層是否真正理解基層工作實況。

台積電近日遭網傳員工24小時待命、工時過長，被指是血汗工廠。魏哲家在股東會後回應此說法時，自嘲「我這麼胖怎麼可能流血汗」，並強調不可能有9萬人都過得很血汗，公司選的是志同道合的人，要求誠信、創新與承諾。他也指出，台積重視員工生活快樂、家庭幸福，希望打造正向工作環境。

他也談到新創支持策略，期盼每家小公司都有機會成為下一個輝達（NVIDIA）。對於經濟不確定性，他坦言最怕投資錯誤或錯失時機，但對AI趨勢深具信心，認為台積電仍有長期遠景。

不少網友對魏哲家的發言感到無言，認為這種幽默背後反映的是高層對基層處境的不了解，紛紛開酸：「你下去倫on call啊」、「老闆胖，員工操到死，很合理啊」、「沒有9萬名啦，大概89999個很血汗」、「這什麼幹話，血汗的又不是你」、「通常奴隸主都是胖胖的，沒錯」。

更多留言針對魏哲家的比喻直接開火，有人直指「金正恩也胖，代表北韓人過得很好？」、「胖不能證明不血汗，只能證明你吃很好」，也有人批評這種發言「像慣老闆的標準答案」、「這幹話程度可以去當部長了」，甚至不客氣地嗆聲「你要不要下去三班制看看還肥不肥？」

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