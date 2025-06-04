00919換股震撼彈！3600億ETF大搬風 被指「倒貨發哥、抬金控」

群益台灣精選高息（00919）6月迎來最新換股動作，逾3600億資金部位大搬風！這回一口氣新增16檔、剔除6檔，包括富邦金、國泰金、陽明、台灣虎航等成新成分股，而聯發科、海悅、寶雅等則遭剔除，成為市場熱議焦點。

據台灣指數公司資料，00919本次納入富邦金（2881）、國泰金（2882）、陽明（2609）、可成（2474）、台灣虎航（6757）等16檔，刪除包含聯發科（2454）、海悅（2348）、寶雅（5904）等6檔。法人指出，此次調整延續其「精準高息、精準領息」策略，強調以現金股利為基準，選進尚未配息且具潛力之高息股。整體配置涵蓋金融、航運、電子、傳產等產業，兼顧息收與市值代表性。

法人強調，00919持續維持高配息水準，第9次預估配息為0.72元，年化配息率達12.98%，為台股高息ETF中唯一配息續創新高的產品。

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00919本次換股行動引發投資人對其選股邏輯的高度質疑。「今天量這麼大就是919買盤啊」、「聯發科幫殺低一點」，不少網友懷疑ETF成了大型倒貨與抬轎工具，更直言「ETF真好心幫金控套蛙解套」、「買國泰是不是債蛙這次真的要哇哇哇了嗎」。聯發科遭剃除更是留言爆點，有人痛批「發哥真的被倒爛」、「拜託把發哥殺低一點」、「00919持有2萬多張的發哥，精彩了」。

面對00919強調的「精準高息」選股策略，網友反應不一，有人諷刺「納入大同？精準高息？」「3600億換股，快要跟糖漿一樣龐大了……」，也有陰謀論再起「就跟外資談好對敲啊，這又不是一天兩天的事了」。但也有不少人選擇認命或見獵心喜，表示「今天吃這麼多國泰富邦，真的優質919」、「還好手中持股有國泰跟富邦，謝謝抬轎」，甚至樂觀喊話「把發哥倒爛就是上車時機」、「我的寶雅在倉裡，漲前幾名的耶」。高息ETF信仰，正在一次次換股中接受考驗。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。