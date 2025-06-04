海外主題型 ETF 中國大陸崛起 金融主題受關注

海外ETF受益人數上周小增1,548人，仍以不動產主題型ETF受益人數增量最多。受惠2025年以來陸港股表現不錯，相關ETF開始獲得投資人目光，上周有三檔陸港股ETF擠入受益人增量排行榜前十，但值得一提的是，這三檔陸港股ETF都是槓桿型。另外在美股ETF中，除了常見的Nasdaq與S&P500等市值型ETF外，金融主題型ETF也入榜。至於債券ETF則出現賣壓，上周受益人數減少逾8,000人，終止連三周成長。

國內ETF投資人開始逢低加碼市值型與高股息ETF，根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周增14,168人，終止連四周減少，其中，高股息ETF受益人數周增10,174人。

中國信託投信基金經理人葉松炫指出指出，上周台股ETF受益人數已轉為正成長，除凸顯資金並未退潮外，也可以發現台股這波回檔，投資人已開始逢低布局，其中又以市值型與高股息ETF為主，主因是股東會旺季將至，投資人認為具競爭力的半導體廠商，以及有高殖利率題材的成長股，仍有基本面支撐；至於電信股與資產股等高股息ETF成分股常客，也較不受景氣與匯率影響，成為資金簇擁之處。投資人可把握市場調整機會，逢低布局市值型與高股息ETF。

海外ETF方面，今年美股受川普政策的不確定因素干擾，加上美國債信評等遭降，投資人選擇透過全球布局，降低重壓美股的風險。今年全球股市中表現較佳的市場，包含以德國股市為主的歐股，以及亞股的港股，漲幅都優於美股。中國信託投信基金經理人陳雯卿表示，大陸官方今年致力改善企業經營，並增加股東回報，且政策方向轉為支持民營企業發展，各項政策利多皆有利於股市發展。

陳雯卿指出，今年第1季港股南向資金達4,387億港幣，已超過2024年整年度的半數；高盛更預估2025年南向資金可望逾8,500億港幣。今天陸港股受川普宣布提高鋼鐵進口關稅至50%、並指出中國違反與美國的貿易協議，盤中隨亞股走弱。然而摩根士丹利等外資機構表示，美中貿易雖持續有摩擦，但仍看好未來雙方談判進展，陸港股具低估值優勢，未來成長可期。

債券ETF方面，延續三周回補潮後，上周投資人再度開始出脫債券ETF，受益人數周減8千餘人。中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，上周傳出日本可能減少超長天期公債發行，且美債標售需求轉佳，十年期公債殖利率出現下滑，但也使得短線投資人伺機出脫手中債券ETF部位。不過，美國財政部長貝森特近日受訪強調美債「絕不違約」，並表示政府計劃於未來四年內逐步削減聯邦財政赤字，顯示近期美債殖利率雖然波動劇烈，但美債依然流動性極佳且值得信任的資產；美債中長線還是回歸基本面，視美國經濟發展和貨幣政策走向而定。

張瓈尹進一步提到，當前通膨壓力受關稅影響仍未除，且本周美國將公布5月非農就業報告，市場預期勞動需求將明顯降溫，經濟衰退風險持續上升。因此美國公債價格逢低仍具吸引力。且相較於股市的高波動性，債券整體更具防禦性，建議投資組合的核心配置不可少。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。