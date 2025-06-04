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00878捨長榮選萬海掀戰火！有人神回「因為0056先卡位了」

聯合新聞網／ 綜合報導
00878大買萬海超過12萬張卻未納入長榮，引發股民質疑選股邏輯。記者林澔一／攝影
00878大買萬海超過12萬張卻未納入長榮，引發股民質疑選股邏輯。記者林澔一／攝影

ETF買進萬海，引發網友集體不解！國泰永續高股息（00878）在最新成分股調整中大舉加碼萬海，買進超過12萬張，卻未納入同為航運三雄的長榮，引起PTT網友熱議：「00878為什麼買萬海不買長榮？」

原PO指出，萬海自4月初起漲勢凌厲，短短一個月漲幅超過一倍，而00878就在此時進場重押，引發質疑其追高行為與選股邏輯。更有人問：「一般人能吃到ETF的豆腐嗎？」

不少網友對00878選萬海感到不滿，認為是「外資倒貨」導致散戶接盤，質疑「殖利率不到4%，比金融股還差」，更有留言狠批「買萬海是在衝三小，沒幾塊利息，垃圾笑死」。這波換股引發眾怒，有人直言「以後不碰高股息了」。也有一派認為此舉或許是回應去年高股息ETF過度集中科技股的批評，有人指出「因為0056已經有長榮了」，也有人從操作角度補充「股本小、大戶好操作」，甚至推測「長榮配息不穩，明年才會入選」。

不少網友對ETF背後邏輯感到不安，開始浮現「幫外豬接手」或是「故意跟我們的人對做」的陰謀論聲浪，認為選股並非單純為了股民權益，有人更語帶無奈說「你各位是處在一個到處都是商品廣告的輿論世界」。與此同時，也有理性派喊出自救方案：「自行選股就好！台積電、金融、電信、食品長期存」，甚至有投資人選擇冷眼旁觀：「反正不是我的錢你管我愛買啥」，提醒大家「當初00919買長榮也被罵爆，結果呢？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

長榮 萬海 成分股 季配息 00878國泰永續高股息 0056元大高股息

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