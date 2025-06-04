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六檔台股ETF換股 調降電子增加金融

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股高息ETF密集換股潮來了。臺灣指數公司昨（3）日公告群益台灣精選高息、統一台灣高息動能等在內的五檔台股ETF追蹤指數定期審核結果；此外，國泰永續高股息（00878）追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，也在2日進行例行半年度指數調整。

重量級ETF動向牽動盤面資金，這六檔台股ETF規模合計為8,615.83億元。以這波ETF換股來看，主要呈現降電子股比重、增加金融股持股。個股部分，可成、群光、陽明、富邦金、國泰金、順達、華碩、瑞昱、台新金、神基、京鼎、矽格、崇越共計13檔，分別各獲得兩檔ETF納入。至於聯發科、中華電、台灣大、智易、遠傳、至上、超豐、南茂共八檔，則分別被兩檔ETF刪除。

臺灣指數公司系列的群益台灣精選高息此次新增成分股有16檔，刪除六檔；統一台灣高息動能新增及刪除各15檔；群益半導體收益新增及刪除各一檔；群益科技高息成長新增及刪除各19檔；凱基優選30新增及刪除各12檔。相關成分股納入和刪除變動，自昨日交易結束後生效（亦即今日起生效）。

群益台灣精選高息不僅調整例行成分股，新版編製規則也上路，主要變化有成分股檔數由30檔放寬至40檔、單一個股權重上限由10%調升至15%等。調整後，當前市值前50大的成分股達八檔，大幅增加成分股市值代表性。

因規模龐大，為降低對盤勢影響，設有八個交易日的指數調整過渡期，也就是說，定期審核異動之權重將分配在八個交易日內調整。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 群益 ETF

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