41檔債券ETF除息秀 00981B與00953B年化配息率逾9%

6月債券ETF除息秀熱鬧上演，根據統計，有41檔債券ETF將在6月除息，以昨（3）日收盤價計算，預估年化配息率以4檔非投等債ETF逾8%表現最佳，其中第一金優選非投債（00981B）、群益優選非投等債（00953B）更是超過9%。

群益投信債券ETF研究團隊表示，川普關稅政策衝擊金融市場，但隨著利空淡化，投資人信心逐步回籠，5月以來債券ETF受益人數已止跌回升，顯示在市場波動劇烈之時，投資人對能帶來穩定現金流、提升資金運用靈活度的產品更為青睞。而債券ETF投資標的日趨多元，橫跨投等債、非投等債、產業債等。非投等債因其存續期間較短、殖利率較高，且在經濟基本面仍具韌性下，成為投資人進可攻退可守的標的。

6月除息債券ETF預估年化配息率十強

群益優選非投等債（00953B）李忠泰指出，近期美債利率上彈，因此吸引資金陸續進場承接，也帶動美國債市反彈。從指數表現來看，今年來美國非投等債指數上揚2.6%，表現優於美國公債2.2%、投資等級債2.1%，也優於美國標普500的1.06%，顯示雖然市場動盪不安，但非投等債已率先止跌回升。面對未來不確定仍高的金融環境，在選擇上，投資人可鎖定高票息、存續期間較短、信評較高的非投資等級債，以平衡風險並創造長期報酬。

凱基投信表示，美國國際貿易法院宣布對等關稅無效、川普政府提起上訴，關稅風波短期間尚未看到落幕跡象，在美國經濟表現依舊強韌，通膨隱憂仍在的情況下，美國聯準會的降息空間相對受限，預期美國十年期公債殖利率將持續高檔震盪，股債市場也將持續反應變數劇烈波動。追求收益的投資人，在違約風險可控的前提下，建議鎖定提供相對高票息的非投資等級債。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。