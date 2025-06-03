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台股5月大反彈 11檔市值型ETF漲贏大盤

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

歷經4月全球股市大震盪後，台股5月大幅反彈5.5%，市值型台股ETF同步勁揚，多達11檔股價漲幅打敗大盤。投信法人認為，台股在端午節後持續震盪，主要反映國際消息面，投資人可留意拉回時點加碼，或透過定期定額分批布局。

觀察5月前掛牌的主要市值型台股ETF，5月以FT臺灣Smart（00905）漲幅8.1%居冠，其次為保德信市值動能50股價漲幅8%。此外，富邦台50、元大台灣50、中信臺灣智慧50、元大MSCI台灣、聯邦台精彩50、富邦公司治理、富邦摩台等七檔漲幅介於6~6.7%間，國泰台灣領袖50、永豐臺灣加權的漲幅各達5.7%、5.5%，亦超越大盤。

5月打敗大盤市值型台股ETF
5月打敗大盤市值型台股ETF

6月開局前兩個交易日，台股延續高檔震盪格局。富蘭克林華美投信表示，關稅利空已經逐漸鈍化，從美國總統川普針對歐盟的關稅措施延後、陪同出訪的美企在中東大賣人工智慧（AI）晶片等動向來看，關稅對川普只是談判手段。

展望台股後市，富邦台50(006208)經理人洪珮甄指出，主計總處公布第1季GDP達到5.48％，優於上個月所預估的5.37%，並預估2025年全年經濟成長率將達到3.10%，全年可望「保3」。台灣若可以維持3%以上，將優於亞洲多數國家，顯示台灣的經濟動能仍然強勁。儘管近期貿易戰有升溫跡象，受到國際紛擾影響，大盤短線有震盪拉回可能，但由於台灣基本面強勁，建議維持大型股投資配置，除減少投組波動度，也捕捉長期增長空間。

投信法人認為，美國總統川普關稅政策說變就變，導致今年股市變化莫測，連機構法人都難以預測走勢，一般投資人更不需要冒著風險想追高、抄底，建議跟隨市值型ETF的腳步，貼合著台股中長期基本面佳的漲升趨勢，能與市場一起分享資本利得果實。尤其資金較有限的小資族可以定期定額、分批買市值型台股ETF存股，因市值型ETF重在長期投資、買在相對低點，透過定期定額的方式能有效分散風險、妥善配置資金。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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