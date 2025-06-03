ETF八強績效紅不讓 S&P黃金正2漲逾50%最靚

金融市場2025年頻受到政策、消息面紛擾影響，然觀察ETF市場今年以來表現，仍有八檔績效交出超過一成的表現，其中，期元大S&P黃金正2報酬率再度重返五成以上，遙遙領先；至於元大航太防衛科技也市場中唯一頻頻改寫新高價的標的。

根據CMoney統計至3日，2025年來ETF績效前八強依序為期元大S&P黃金正2的51.6%、元大航太防衛科技26.3%、期元大S&P黃金24.1%、復華香港正2的16.9%、富邦恒生國企正2的14.2%、期元大道瓊白銀12.7%、期元大S&P日圓正2的11.7%、元大歐洲50的11.5%。

今年來ETF前八強

進一步檢視這八強ETF，類型涵蓋商品型四檔、港股兩檔、歐股及主題型各一檔上榜；而元大投信旗下ETF就包下六席。

法人認為，黃金配置不能少，尤其在川普2.0之下，關稅戰將帶動物價走高，惟經濟前景展望疲弱的狀況下，聯準會無力升息，實質利率走低，甚至可能陷入停滯性通膨的窘境，有利於黃金後市。

且黃金與各類資產相關性低，適合做為資產配置的核心元件，納入黃金資產有助於分散風險、穩定報酬的效果。

根據彭博統計過去20年，標普高盛黃金ER指數與主要資產相關係數表現，與美股S&P 500為0.07、台灣加權指數0.11、MSCI世界指數0.14、ICE美國公債20+為0.23、原油0.08、GSCI綜合商品指數0.27、FTSE美國REITs為0.12。

展望後市，富邦恒生國企正2經理人黃煜翔指出，由於美國政策的不確定性，資金去美化尋找其他投資機會，中國由於評價相對便宜，且科技發展及政策相關刺激有利於資產重新評價，加上與其他市場連動性明顯下降的特性，都可能吸引資金提高對於中概股配置，而且香港是目前中國企業二次上市集資布局全球首選，持續看好港股表現優於A股。預期港股能吸引更多資金湧入，推動股市表現，且漲勢會持續由大型股主導，因此資產配置上可著重在港股的大型中國企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。