七檔海外股票型ETF 受益人 翻倍

根據集保統計，今年來海外股票型ETF受益人增幅前十名中，中信日本商社（00955）、富邦歐洲、復華S&P500成長、永豐美國500大、國泰標普低波高息、第一金太空衛星，與國泰新興市場等皆有超過100%成長率。

投信法人指出，鎖定歐洲、日本、美股相關指數為追蹤標的之ETF，增幅明顯，反映在全球分散布局意識提升下，歐洲與日本股市正逐步吸引投資人目光。

根據EPFR統計至5月28日近一周，全球股票型資金流向，已開發歐洲股票基金淨流入9.6億元，是全球主要市場中資金流入最多的區域，顯示國際資金對歐股後市轉趨正向。美國股票型市場則呈現淨流出50.8億美元。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，德國總理將於本周四訪問華盛頓，與美國總統川普舉行會晤。這是兩人就任後首次會晤。同日，歐洲央行（ECB）公布最新利率決議。目前市場普遍預期ECB將在6月繼續降息，投資者重點關注會議有關後續利率路徑的措辭。

短期因貿易戰仍有高度不確定性，歐盟談判與反制並存，但在歐元區無通膨壓力下，ECB降息次數有望高於原先預期，且歐洲各國持續推出財政政策，有助於減緩貿易戰衝擊。

富邦歐洲ETF經理人陳婉寧分析，4月歐元區通膨維持2.2%，隨歐元區通膨持續降溫趨勢，將為ECB提供降息空間，展望後市，隨歐元區勞動市場維持穩健，且金融環境趨向寬鬆為關稅衝擊提供緩衝，且德國擴大財政支出效益逐步浮現，估計今年歐元區經濟維持緩步擴張格局，可望帶動歐股表現。

中國信託投信表示，波克夏自2019年7月起陸續買入日本五大商社股票，總成本約138億美元。截至目前所持股份總市值已逾200億美元，實現近100億美元帳面獲利，顯示五大商社經營績效極佳。目前五大商社本益比仍相對低，對投資人而言極具吸引力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。