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00939成分股換15檔 降電子增金融、息收力UP

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
統一台灣高息動能（00939）此次40檔成分股中新增及刪除各15檔。圖／聯合報系資料照片
統一台灣高息動能（00939）此次40檔成分股中新增及刪除各15檔。圖／聯合報系資料照片

臺灣指數公司3日公告包含統一台灣高息動能（00939）追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自6月3日交易結束後生效（亦即6月4日起生效）。

統一台灣高息動能此次40檔成分股中新增及刪除各15檔，新增宏碁、華碩、瑞昱、國產、陽明、富邦金、國泰金、凱基金、元大金、台新金、中信金、神基、文曄、京鼎、矽格；刪除統一、東陽、聯強、中華電、慧洋-KY、玉山金、台灣大、鈊象、智易、貿聯-KY、日月光投控、遠傳、上海商銀、啟碁、至上。

定審後的產業比重亦較先前更為分散，電子比重由原先的超過六成降至約四成上下，傳產（非金電）亦較原先的略高於三成減至三成以下，金融比重則大幅增至三成以上。由於2024年整體上市櫃企業獲利成長，今年股利配發情況有望優於去年，加上金融股比重提高，且新納入成分股現金股利配發金額多高於去年，因此預期ETF整體息收情況有望優於去年。

統一投信指出，美國總統川普政策反覆不定，導致全球金融市場大幅波動。台股雖然基本面穩健，但不免受到影響。高股息股因有股息護身，走勢相對抗跌，成為市場波動時的好選擇。仍建議投資人透過定期定額或定期不定額方式，長期投資。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

成分股 ETF 00939統一台灣高息動能

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