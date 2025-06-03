00919新增16檔 最新布局鎖定這三類高股息成分股

擁有122萬受益人的00919群益台灣精選高息ETF換股秀在3日登場，根據台灣指數公司公布的00919成分股調整資料顯示，本次新增富邦金等16檔，聯發科等6檔則被刪除。最新布局以金融、半導體、航運類的高息成分股為主。

新增16檔為：2881富邦金、2882國泰金、2609陽明、2385群光、2474可成、1477聚陽、2371大同、4763材料-KY、2439美律、2458義隆、3211順達、6412群電、8070長華、2520冠德、6670復盛應用、6757台灣虎航。刪除6檔為：2454聯發科、2809京城銀、6691洋基工程、2889國票金、2348海悅、5904寶雅。

ETF理財達人表示，觀察00919的最新持股，在電子、傳產、航運、金融均配置一定的比例，可提高投資人對持股的安心感，此次新增富邦金、國泰金與陽明，加計既有的中信金、長榮、長榮航、聯電、聯詠，市值前50大的成分股達8檔，大幅增加成分股市值代表性；在產業配置上也更多元分散，最新產業分布將以金融、半導體、航運類的高息成分股為主。

市場法人表示，00919成分股配置看重現金股利率，也看重成分股的市值規模，以及長期成交量，新投組更符合投資人期待。00919第9次預估配息0.72元維持新高，預估年化配息率12.98%，也是唯一一檔配息維持新高的台股高息ETF，連續9季年化配息率都逾10%。00919除息日為6月17日，參與除息最後買進日為6月16日，配息發放日為7月11日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。