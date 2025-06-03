快訊

中職／關鍵改判激怒悍將「兄弟」 陳連宏遭驅逐、陳金鋒一邊擋哥哥一邊吵

台股只有震盪…今違約交割金額爆出「今年第二大」 僅次川普關稅衝擊

中華電信遭Google取消信任憑證 2動作喊話「沒問題」：免費延長TLS憑證

投等債 ETF 6月配息王 00970B 年化配息率7.2%最高

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

6月九檔投等債ETF陸續除息，彙整各家殖利率，新光BBB投等債20+（00970B）以7.2%年化配息率最高，台新特選IG債10+（00980B）以7.1%居次，元大優息投等債（00968B）也達7%。

若加計上市時間較早的群益ESG投等債20+（00937B）、大華投等美債15Y+（00959B）、中信優息投資級債（00948B）等三檔年化配息率逾6%以上的債券ETF，截至5月29日止，上述6檔月配投等債ETF共有40.3萬受益人。法人建議，可趁除息前股價回檔布局，逐漸累積收息部位，享有月月領息入袋。

根據新光投信官網，新光BBB投等債20+ETF 3日公布6月實際配息金額，本次每受益權單位維持配0.053元，以今日收盤價計算，單次配息率0.6%，年化配息率7.2%，已連續第4個月配息維持在0.053元。00970B除息日訂於6月5日，投資人若想參與此次配息，最晚須6月4日前持有或買進，並於7月2日領息。

新光BBB投等債20+ETF經理人劉恆誌表示，目前債券投資氛圍不佳，主要受到美中互相指控對方違反貿易協議，但雙方並未有明確的反制手段，且美國上周六宣布延長部分中國大陸製造商品的關稅豁免時程，以換取更多的談判空間，使美債殖利率近期走勢較為震盪。唯目前已有聯準會官員指出，若未來關稅的不確定性底定後，Fed可能走上降息軌道，有利於長天期投等債ETF，未來能掌握較佳的價格表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 ETF

延伸閱讀

00919換股一次看！刪除6檔 新增國泰金、陽明、虎航等16檔

永豐00907等五檔ETF將除息 6月23日最後買進日

00918、00919、00713有100萬怎配置？小犬：還能在7/11同步入帳

6月16檔台股ETF除息 00919年化配息率最高衝13%

相關新聞

00919新增16檔 最新布局鎖定這三類高股息成分股

擁有122萬受益人的00919群益台灣精選高息ETF換股秀在3日登場，根據台灣指數公司公布的00919成分股調整資料顯示...

00878換股「三進三出」中租、可成、萬海入列！ 涵蓋AI概念股47％

根據MSCI指數公司資訊，「國民ETF」國泰永續高股息ETF（00878）追蹤之「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」近期進行了例行的半年度指數調整，成分股新增中租-KY（5871）、可成（24

五檔台股ETF換股！ 00919「新40大」成分股出爐

臺灣指數公司3日公告包含群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）、群益科技高息成長（00946）、...

00918、00919、00713有100萬怎配置？小犬：還能在7/11同步入帳

你現在如果手上有 100 萬元，面對這四檔即將除息的高股息ETF（00915、00713、00918、00919），若目標是領息效益最大化，要考慮以下三個面向：殖利率、除息時間點、及ETF體質。 一

00919配息這麼香…00878本是今年全力衝刺目標！存股哥：有點選擇障礙

00919本季公告配息0.72！連續四季維持0.72，以（6/1）收盤價21.89計，單季殖利率3.28%，年化殖利率預估13.12%。目前收益平準金0.79、資本平準金6.26，可分配庫存依然相當充

00918殺進前段班「狂飆到第四」！稀飯：00701穩坐冠軍、00713小跌續挺第二

今年前5月的「高股息ETF」績效排行出爐啦！你手上的ETF目前排第幾名呢？快來對對看 目前穩居冠軍的是 （00701）國泰股利精選30，以含息績效 2.18% 的漲幅斷層奪冠。從3月起連續三個月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。