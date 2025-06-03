投等債 ETF 6月配息王 00970B 年化配息率7.2%最高

6月九檔投等債ETF陸續除息，彙整各家殖利率，新光BBB投等債20+（00970B）以7.2%年化配息率最高，台新特選IG債10+（00980B）以7.1%居次，元大優息投等債（00968B）也達7%。

若加計上市時間較早的群益ESG投等債20+（00937B）、大華投等美債15Y+（00959B）、中信優息投資級債（00948B）等三檔年化配息率逾6%以上的債券ETF，截至5月29日止，上述6檔月配投等債ETF共有40.3萬受益人。法人建議，可趁除息前股價回檔布局，逐漸累積收息部位，享有月月領息入袋。

根據新光投信官網，新光BBB投等債20+ETF 3日公布6月實際配息金額，本次每受益權單位維持配0.053元，以今日收盤價計算，單次配息率0.6%，年化配息率7.2%，已連續第4個月配息維持在0.053元。00970B除息日訂於6月5日，投資人若想參與此次配息，最晚須6月4日前持有或買進，並於7月2日領息。

新光BBB投等債20+ETF經理人劉恆誌表示，目前債券投資氛圍不佳，主要受到美中互相指控對方違反貿易協議，但雙方並未有明確的反制手段，且美國上周六宣布延長部分中國大陸製造商品的關稅豁免時程，以換取更多的談判空間，使美債殖利率近期走勢較為震盪。唯目前已有聯準會官員指出，若未來關稅的不確定性底定後，Fed可能走上降息軌道，有利於長天期投等債ETF，未來能掌握較佳的價格表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。