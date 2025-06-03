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永豐00907等五檔ETF將除息 6月23日最後買進日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投信發布五檔股債ETF收益分配期前公告，6月23日為最後買進日，均在6月24日進行除息，並在7月18日發放配息。

這五檔ETF分別為永豐10年A公司債（00836B）、永豐1-3年美公債（00856B）、永豐20年美公債（00857B）、永豐優息存股（00907）、永豐ESG銀行債15+ ETF（00958B）。

5月信評機構穆迪將美國信評自Aaa調降至Aa1，美國主權信評遭調降並不是首次發生，於去年就用美國財政和政治等理由，將美國信評展望調至負向，因此本次將美國主權信評調降至Aa1，市場預計短期會為債市帶來波動，但考慮市場多已反映美國債務疑慮，在美元霸主尚未鬆動的前提下，中長期對於債市的影響小。且對於機構投資人，美債多半有獨立的信用額度，市場預期本次降評不會造成機構被迫拋售美債。

永豐投信表示時序進入下半年，市場預期聯準會仍有2碼降息空間，目前美債殖利率仍在長期相對高位，債券資產仍有相當投資價值。除了降息利多之外，降低能源價格、財政開源節流、金融監管鬆綁，等政策方向也均有利公債利率下行，因此長天期公債、高評級債券其仍然是最佳的現金流工具。

在台股方面，台股具備中長期投資價值，但是關稅風險尚未完全消除，短線樂觀情緒回補後，恐面臨漲多修正壓力。關稅協商暫停90天，則是需留意各國的貿易協議細節及其對經濟和企業獲利的影響，在根據過去的經驗，關稅對物價的推升效果通常延遲約1-2個月才開始浮現，加上美中兩國在短期之內達成協議也是有一定難度，因此在投資上可保有樂觀仍應有風險意識，投資人可透過股債均衡配置，透過單筆或是定期定額參與，分散進場時間點，聰明掌握股債配置投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

公債 ETF 00907永豐優息存股

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