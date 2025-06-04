快訊

「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案：龐大、離譜、令人作嘔

公布了！總統令：監察院秘書長李俊俋已准辭職 應予免職

川普加倍鋼鋁關稅至50%！6月4日立即生效 英國「暫時豁免」

00878平均成本大公開！神人曬明細：賺逾26萬「報酬率破3成」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00878。本報資料照片
網友討論00878。本報資料照片

國泰永續高股息ETF（00878）因穩定配息與高人氣長期被視為存股首選，一名網友近日在Dcard上發文詢問「各位股神持有00878的成交均價是多少？」該貼文一出，隨即引來多位投資人分享自身持股成本，其中不乏「神低價」與「高點進場」的對比案例，另有網友靠著00878賺進逾26萬元，報酬率達33.81%，成績令人刮目相看。

根據網友在Dcard的發文，他想了解其他股民對00878的買進價格，進而評估自己是否買貴或買便宜。貼文未涉及操作建議或標的推薦，純粹出於興趣發問，卻意外釣出一票網友熱情回應。不少人不僅公布自己的均價，還順帶分享配息折算後的實際成本，讓討論更加具參考性。

留言中，有網友分享自己未計利息成本約為16.5元，若扣除累積領息金額，實際成本可降至13元水準；也有人透露一口氣買進88張、均價約21元，直言是「去年才剛工作」就進場投入；另有投資人表示自己以22.43元買入30張，反映出當時市場高點進場的情況。

整體回應中，均價介於17至22元者最多，例如17.94元、20.04元、20.37元、21.18元等數字頻頻出現。部分投資人還特別說明持有為「零股」或「長期投入」，顯示00878吸引的多是定期定額、穩健投資型的散戶群體。

此外，有網友分享自己會將配息金額折算回成本，強調長期下來的投入效益，例如「我的均價會扣掉配息」、「利息領了4萬多」，這類觀點顯示在ETF投資策略中，「總報酬」與「現金流」同樣重要，許多存股族更在乎配息後的實際成本。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 現金流 存股族 報酬率 均價 利息 ETF Dcard 00878國泰永續高股息

延伸閱讀

「薪水漲給外勞、高物價留給我們」最低薪資變29,450元！健保也漲根本變相加稅

鼎泰豐躺槍？魏哲家一句「貴又不好吃」 網笑：幫別人開法會

00918、00919是「硬撐不降息」嗎、投信考量為何？專家五點分析：散戶心態不願賠錢出場

頂客族遺產怎麼分？蘇家宏提醒：不立遺囑…小心配偶得跟兄弟姐妹共分財產

相關新聞

00878捨長榮選萬海掀戰火！有人神回「因為0056先卡位了」

ETF買進萬海，引發網友集體不解！國泰永續高股息（00878）在最新成分股調整中大舉加碼萬海，買進超過12萬張，卻未納入同為航運三雄的長榮，引起PTT網友熱議：「00878為什麼買萬海不買長榮？」

00878平均成本大公開！神人曬明細：賺逾26萬「報酬率破3成」

國泰永續高股息ETF（00878）因穩定配息與高人氣長期被視為存股首選，一名網友近日在Dcard上發文詢問「各位股神持有00878的成交均價是多少？」該貼文一出，隨即引來多位投資人分享自身持股成本，其中不乏「神低價」與「高點進場」的對比案例，另有網友靠著00878賺進逾26萬元，報酬率達33.81%，成績令人刮目相看。

海外主題型 ETF 中國大陸崛起 金融主題受關注

海外ETF受益人數上周小增1,548人，仍以不動產主題型ETF受益人數增量最多。受惠2025年以來陸港股表現不錯，相關E...

六檔台股ETF換股 調降電子增加金融

台股高息ETF密集換股潮來了。臺灣指數公司昨（3）日公告群益台灣精選高息、統一台灣高息動能等在內的五檔台股ETF追蹤指數...

ETF八強績效紅不讓 S&P黃金正2漲逾50%最靚

金融市場2025年頻受到政策、消息面紛擾影響，然觀察ETF市場今年以來表現，仍有八檔績效交出超過一成的表現，其中，期元大...

台股5月大反彈 11檔市值型ETF漲贏大盤

歷經4月全球股市大震盪後，台股5月大幅反彈5.5%，市值型台股ETF同步勁揚，多達11檔股價漲幅打敗大盤。投信法人認為，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。