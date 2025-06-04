00878平均成本大公開！神人曬明細：賺逾26萬「報酬率破3成」
國泰永續高股息ETF（00878）因穩定配息與高人氣長期被視為存股首選，一名網友近日在Dcard上發文詢問「各位股神持有00878的成交均價是多少？」該貼文一出，隨即引來多位投資人分享自身持股成本，其中不乏「神低價」與「高點進場」的對比案例，另有網友靠著00878賺進逾26萬元，報酬率達33.81%，成績令人刮目相看。
根據網友在Dcard的發文，他想了解其他股民對00878的買進價格，進而評估自己是否買貴或買便宜。貼文未涉及操作建議或標的推薦，純粹出於興趣發問，卻意外釣出一票網友熱情回應。不少人不僅公布自己的均價，還順帶分享配息折算後的實際成本，讓討論更加具參考性。
留言中，有網友分享自己未計利息成本約為16.5元，若扣除累積領息金額，實際成本可降至13元水準；也有人透露一口氣買進88張、均價約21元，直言是「去年才剛工作」就進場投入；另有投資人表示自己以22.43元買入30張，反映出當時市場高點進場的情況。
整體回應中，均價介於17至22元者最多，例如17.94元、20.04元、20.37元、21.18元等數字頻頻出現。部分投資人還特別說明持有為「零股」或「長期投入」，顯示00878吸引的多是定期定額、穩健投資型的散戶群體。
此外，有網友分享自己會將配息金額折算回成本，強調長期下來的投入效益，例如「我的均價會扣掉配息」、「利息領了4萬多」，這類觀點顯示在ETF投資策略中，「總報酬」與「現金流」同樣重要，許多存股族更在乎配息後的實際成本。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言