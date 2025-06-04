00878平均成本大公開！神人曬明細：賺逾26萬「報酬率破3成」

國泰永續高股息ETF（00878）因穩定配息與高人氣長期被視為存股首選，一名網友近日在Dcard上發文詢問「各位股神持有00878的成交均價是多少？」該貼文一出，隨即引來多位投資人分享自身持股成本，其中不乏「神低價」與「高點進場」的對比案例，另有網友靠著00878賺進逾26萬元，報酬率達33.81%，成績令人刮目相看。

根據網友在Dcard的發文，他想了解其他股民對00878的買進價格，進而評估自己是否買貴或買便宜。貼文未涉及操作建議或標的推薦，純粹出於興趣發問，卻意外釣出一票網友熱情回應。不少人不僅公布自己的均價，還順帶分享配息折算後的實際成本，讓討論更加具參考性。

留言中，有網友分享自己未計利息成本約為16.5元，若扣除累積領息金額，實際成本可降至13元水準；也有人透露一口氣買進88張、均價約21元，直言是「去年才剛工作」就進場投入；另有投資人表示自己以22.43元買入30張，反映出當時市場高點進場的情況。

整體回應中，均價介於17至22元者最多，例如17.94元、20.04元、20.37元、21.18元等數字頻頻出現。部分投資人還特別說明持有為「零股」或「長期投入」，顯示00878吸引的多是定期定額、穩健投資型的散戶群體。

此外，有網友分享自己會將配息金額折算回成本，強調長期下來的投入效益，例如「我的均價會扣掉配息」、「利息領了4萬多」，這類觀點顯示在ETF投資策略中，「總報酬」與「現金流」同樣重要，許多存股族更在乎配息後的實際成本。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。