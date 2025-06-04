高股息ETF卻不配息？投資人抱怨「合法詐騙」 網反因1原因力挺

高股息ETF質疑聲浪漸大！有網友吐槽標榜「高股息」的ETF出現「不配息」情形「是不是有點幽默？」更直言債券投資者即使扛著匯損都還有配息，如今最底層成了「高股息蛙」。該文迅速引發討論，有人狠酸高股息ETF根本是「合法詐騙」，但也有人認為不配息反而長期更有利。

一名網友在PTT發文抱怨，許多ETF掛上「高股息」招牌，卻未如預期定期配息，甚至出現「配0元」的狀況。他質疑這是否構成詐騙或虛假宣傳，引發一連串網友留言響應與吐槽。有網友戲稱「我不配」、「老婆餅沒有老婆，高股息沒有股息」，更有留言直指這現象「是詐騙沒錯」，質疑基金經理人與行銷手法誤導投資人。

原PO的觀點激起不少共鳴，許多人認為名稱與實際內容不符令人失望。部分人認為即使ETF成立初期標榜高股息，若最終無實質配息，形同「合法詐騙」，「鳳梨酥沒鳳梨，太陽餅沒太陽」成為留言熱梗，也有人反酸「配0元也是一種配」、「配得太少還要被扣匯費等於0」。

然而，也有不少網友認為這是原PO對ETF的誤解，強調「高股息」指的是ETF挑選具高殖利率個股，不代表一定會穩定配息。有網友舉例反問：「不然電動車ETF是配發電動車零件嗎？」更有人指出應「詳閱公開說明書」，所有配息規則其實都已明示。還有網友以總報酬角度提醒：「不配息反而能保留資本，長期可能更有利。」

此外，有部分網友從制度面批評ETF操作策略，認為某些產品「換股亂買亂賣」、「經理費照收，績效不顧」，直言這是為了收割散戶的金融商品，也有人表示部分ETF設計本就不以穩定配息為核心，應審慎挑選產品標的。有人更感慨：「你笑他是高股息蛙，這可能只是人家資產配置的一小部分。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。