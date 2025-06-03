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00919換股一次看！新增16檔 國泰金、富邦金、陽明入列

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

擁有122萬受益人的00919群益台灣精選高息ETF換股秀3日登場，根據台灣指數公司公布的00919成分股調整資料顯示，新增16檔分別為富邦金（2881）、國泰金（2882）、陽明海運（2609）、群光（2385）、可成（2474）、聚陽（1477）、大同（2371）、材料-KY（4763）、美律（2439）、義隆（2458）、順達（3211）、群電（6412）、長華（8070）、冠德（2520）、復盛應用（6670）、台灣虎航（6757）。刪除6檔分別為聯發科（2454）、京城銀（2809）、洋基工程（6691）、國票金（2889）、海悅（2348）、寶雅（5904）。

ETF理財達人表示，觀察00919的最新持股，在電子、傳產、航運、金融都配置一定的比例，具有分散風險的樣態，整體而言，提高投資人對持股的安心感，新增富邦金、國泰金與陽明，加計既有的中信金（2891）、長榮（2603）、長榮航（2618）、聯電（2303）、聯詠（3034），市值前50大的成分股達8檔，大幅增加成分股市值代表性。在產業配置上也更多元分散，最新產業分布將以金融、半導體、航運類的高息成分股為主。

據了解，00919的選股策略中有兩個重點值得關注，分別是「精準高息」及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，這樣才能領到息。由於00919的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入，符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。

市場法人表示，00919成分股配置不僅看重現金股利率也看重成分股的市值規模以及長期成交量，必須要同時兼顧，新投組更符合投資人期待，也期待替00919再添股價上漲的動能與豐厚股利進帳。

市場法人指出，00919第9次預估配息0.72元維持新高，預估12.98%年化配息率最高，也是唯一一檔配息維持新高的台股高息ETF，連續9季年化配息率都逾10%優於投資人期待；00919除息日為6月17日，參與除息最後買進日為6月16日，配息發放日為7月11日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

成分股 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金

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