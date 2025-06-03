五檔台股ETF換股！ 00919「新40大」成分股出爐

臺灣指數公司3日公告包含群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）、群益科技高息成長（00946）、凱基優選30（00938）、新光臺灣半導體30（00904）共五檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自6月3日交易結束後生效（亦即6月4日起生效）。

群益台灣精選高息追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數，近期也進行指數編製規則的優化，新版編製規則主要變化有：第一，成分股檔數由30檔放寬至40檔；第二，單一個股權重上限由10%調升至15%，並增加前五大成分股權重總和不得超過65%等的規則，此次也是新版編製規則上路後首次換股。

另一方面，臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數定期審核生效日（含）起設有8個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在8個交易日內調整。

群益台灣精選高息新增成分股有16檔，包含聚陽、大同、群光、美律、義隆、可成、冠德、陽明、富邦金、國泰金、順達、材料-KY、群電、復盛應用、台灣虎航、長華。刪除六檔為海悅、聯發科、京城銀、國票金、寶雅、洋基工程。

統一台灣高息動能追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數，此次40檔成分股中新增及刪除各15檔，新增宏碁、華碩、瑞昱、國產、陽明、富邦金、國泰金、凱基金、元大金、台新金、中信金、神基、文曄、京鼎、矽格；刪除統一、東陽、聯強、中華電、慧洋-KY、玉山金、台灣大、鈊象、智易、貿聯-KY、日月光投控、遠傳、上海商銀、啟碁、至上。

群益科技高息成長追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數，此次50檔成分股中新增及刪除各19檔，新增敬鵬、華碩、藍天、瑞昱、神基、僑威、順達、威剛、京鼎、碩天、臻鼎-KY、崇越、茂達、頎邦、飛捷、立端、矽格、良維、台虹；刪除中華電、超豐、聯發科、信邦、台灣大、日電貿、凡甲、台勝科、智易、大聯大、遠傳、正文、宜鼎、精成科、精誠、環球晶、至上、南茂、達方。

群益半導體收益追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，此次30檔成分股中新增及刪除各一檔。新增致新；刪除南茂。

凱基優選30追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數，且指數定期審核生效日（含）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。此次30檔成分股中新增及刪除各12檔，新增潤隆、台積電、群光、興富發、台新金、崇越、新普、台表科、樺漢、至上、裕融、潤泰新；刪除大成、聯電、超豐、創見、新產、統一證、王道銀行、欣銓、中美晶、群益證、復盛應用、中鼎。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。