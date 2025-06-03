中國大陸AI發展未來看旺 永豐投信：預期將是資金瞄準目標

根據摩根士丹利發布全球科技報告「中國AI：沉睡的巨人覺醒」指出，中國大陸的長期策略是成為人工智慧技術的全球領導者。由於中國大陸本土生成式 AI 新創 DeepSeek 的崛起。自上而下驅動的人才、創新、數據和基礎設施生態系統，為人工智慧發展創造了肥沃的環境釋放出中國大陸人工智慧的潛力。

中國大陸正在為人工智慧規劃一條不同的道路，建構出最強大的人工智慧能力，中國大陸更是專注於將人工智慧推向市場，影響人工智慧生態系統和人工智慧標準。無論這是間段性的成就還是長遠的計劃，都是在重塑市場對中國大陸人工智慧發展的新視野。

永豐投信表示，值得注意的是科技報告公布具有潛力中國大陸AI概念股中，隨著中國大陸政府重啟對AI發展的政策支持，市場對中國大陸AI技術的潛力重新估值，形成科技股的趨勢。市場人士預期，若中美雙方達成降低關稅協議，將提升市場對AI科技股的偏好，屆時中國大陸科技股或許再度迎來一波資金流入。

永豐中國科技50大ETF（00887）基金經理人林永祥表示，近期觀察到中東主權基金持續布局中國大陸市場。顯示國際長線資金對中國大陸企業前景的高度肯定與青睞，意味著中國大陸AI潛在受惠程度增加，參與機會更多。而其中中國大陸關鍵人工智慧晶片公司寒武紀科技在科技領域具備實質競爭力，市場預期將會是下一波國際資金可能瞄準的目標。

全球視野下的資金流向指標，當全球資金在選擇方向時，中東主權資金已經先行布局，不只是資金流的選擇，更是市場上的風向球，從輝達（NVIDIA）執行黃仁勳到中東主權基金，全球都關注中國大陸科技股，中國大陸科技股猶如睡夢中逐漸甦醒的雄獅，爆發力值得期待。

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