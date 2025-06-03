00878換股「三進三出」中租、可成、萬海入列！ 涵蓋AI概念股47％

根據MSCI指數公司資訊，「國民ETF」國泰永續高股息ETF（00878）追蹤之「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」近期進行了例行的半年度指數調整，成分股新增中租-KY（5871）、可成（2474）、萬海（2615），刪除股則為台泥（1101）、永豐金（2890）、第一金（2892），最新成分內容已於6/2開盤前完成生效。

此外，與本次定期調整同步生效的，包含了新增指數「預擬資產管理規模」機制並調整單一成分股的權重上限。國泰投信表示，依MSCI指數公司資料，本次新增的成分股主要因素是股利分數排序提升，同時股利波動情況與MSCI ESG評級符合指數篩選標準；刪除的成分股，則是因股利分數排序下降而刪除。而新納入之機制主要影響為單一持股的「投資金額」，不超過其發行市值的6%，同時單一持股的「權重上限」，也由15%降為10%。該面向之調整主因在基金規模增長下，為兼顧法令限制、市值胃納性、投資分散性等考量，指數公司所加入之因應措施。

法人分析指出，00878每年於5月及11月依指數規則進行成分股定期調整，本次雖新增「預擬資產管理規模」機制，但換股數目並未有明顯增加，維持基金發行來檔數周轉水平。惟在加入「預擬資產管理規模」機制後，具有較大市值之成分股權重可能會出現提升，以完成投資金額之胃納；但單一持股權重上限的下調，則仍可確保投資組合較不會出現過度集中於單一個股或是產業的情況。

00878基金經理人游日傑表示，投資人投資存股型的高股息ETF，可關注其長期總費用率、周轉率與分散性之表現，有利於長期投資績效之累積，會更適合退休族群與定期定額族長期持有。展望後市，游日傑補充，蘋果全球開發者大會（WWDC）即將在6/10舉行，AI 新技術與發展策略仍是市場關注焦點。過去兩年各大科技企業投入大量資源在模型研發，未來幾年將是AI從「技術部署」走向「價值變現」的關鍵期，大型科技廠商擁有廣大的客戶群與生態圈，在AI應用上能夠加速導入，增加既有產品的附加價值，有望進一步帶動終端設備需求翻新。有鑑於AI成長力道仍高，但股價波動劇烈，投資人除了布局看好的個股之外，亦可透過持有AI概念股的高息台股ETF參與，如00878成分股中電腦周邊及半導體就高達47%，不僅有機會掌握成長，也有望在盤勢震盪時發揮防禦效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。