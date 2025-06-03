00918、00919、00713有100萬怎配置？小犬：還能在7/11同步入帳
你現在如果手上有 100 萬元，面對這四檔即將除息的高股息ETF（00915、00713、00918、00919），若目標是領息效益最大化，要考慮以下三個面向：殖利率、除息時間點、及ETF體質。
一、效益比較（殖利率 + 配息時間點）
00919：配0.72元、殖利率3.29%、6/17除息
00918：配0.70元、殖利率3.15%、6/19除息
00713：配1.10元、殖利率2.13%、6/20除息
00915：配0.21元、殖利率僅0.93%、6/17除息
00919 和 00918明顯殖利率最高，適合追求現金流
00713雖然殖利率次高，但單價高、入手門檻略高
00915這期殖利率明顯偏低，若短線只為領息，可先不考慮
二、實務策略（如何分配最划算）
最划算建議：「雙核心配置 + 分批領息」
00919 配息高又便宜，建議配置 50 萬
00918 殖利率也高，可配置 30 萬
00713 略晚除息，但配息水準不錯，可配置 20 萬
這樣做的好處：
三檔都有領到，配息日期相同（7/11），資金週轉同步
00919、00918 進場時機錯開，可以靈活操作與調整
總報酬與現金流都達到最大化
三、如果只選一檔呢？
若只想單壓一檔、操作簡單：
選00919：殖利率最高、價格便宜、成分股涵蓋廣（是人氣最旺的高息ETF之一）
配息穩定、季配，適合長期抱著收息
結論
若你願意花一點心思操作、追求「效益最大化」：
建議買 3 檔（00919、00918、00713），分別配 50 / 30 / 20 萬。
若你希望簡單、省事但有效：
直接 All in 00919，是目前報酬率與風險值的最佳選擇。
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