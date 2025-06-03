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00918、00919、00713有100萬怎配置？小犬：還能在7/11同步入帳

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
以100萬元操作為例，推薦「雙核心＋分批領息」策略：00919配置50萬、00918配30萬、00713配20萬，不僅三檔皆能領息，還能在7/11同步入帳。圖／聯合報系資料照片
以100萬元操作為例，推薦「雙核心＋分批領息」策略：00919配置50萬、00918配30萬、00713配20萬，不僅三檔皆能領息，還能在7/11同步入帳。圖／聯合報系資料照片

你現在如果手上有 100 萬元，面對這四檔即將除息的高股息ETF（00915、00713、00918、00919），若目標是領息效益最大化，要考慮以下三個面向：殖利率、除息時間點、及ETF體質。

一、效益比較（殖利率 + 配息時間點）

00919：配0.72元、殖利率3.29%、6/17除息

00918：配0.70元、殖利率3.15%、6/19除息

00713：配1.10元、殖利率2.13%、6/20除息

00915：配0.21元、殖利率僅0.93%、6/17除息

00919 和 00918明顯殖利率最高，適合追求現金流

00713雖然殖利率次高，但單價高、入手門檻略高

00915這期殖利率明顯偏低，若短線只為領息，可先不考慮

二、實務策略（如何分配最划算）

最划算建議：「雙核心配置 + 分批領息」

00919 配息高又便宜，建議配置 50 萬

00918 殖利率也高，可配置 30 萬

00713 略晚除息，但配息水準不錯，可配置 20 萬

這樣做的好處：

三檔都有領到，配息日期相同（7/11），資金週轉同步

00919、00918 進場時機錯開，可以靈活操作與調整

總報酬與現金流都達到最大化

三、如果只選一檔呢？

若只想單壓一檔、操作簡單：

選00919：殖利率最高、價格便宜、成分股涵蓋廣（是人氣最旺的高息ETF之一）

配息穩定、季配，適合長期抱著收息

結論

若你願意花一點心思操作、追求「效益最大化」：

建議買 3 檔（00919、00918、00713），分別配 50 / 30 / 20 萬。

若你希望簡單、省事但有效：

直接 All in 00919，是目前報酬率與風險值的最佳選擇。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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