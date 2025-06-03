00919配息這麼香…00878本是今年全力衝刺目標！存股哥：有點選擇障礙

00919本季公告配息0.72！連續四季維持0.72，以（6/1）收盤價21.89計，單季殖利率3.28%，年化殖利率預估13.12%。目前收益平準金0.79、資本平準金6.26，可分配庫存依然相當充足。

00919從上市以來首季配息0.54，逐季提高到0.72，2年前就很多人說00919是在2023年大漲時才能維持高配息，但問題是在2024下半年到今年上半年不穩的局勢，00919依然可以配出0.72，而且是連四季維持高檔。

存股長投就是這樣，當下你會聽到很多雜音，干擾你的任何決定，但時間終究會給你一個合理的答案，所以聽到不同的意見時，也不用特別去反駁，自己的總資產、現金流能持續提升比拿下辯論大賽冠軍還重要。

我持有00919共46張，本季領息$33,120，雖然目前帳面還帳損$96300，不過我開始投00919也才不到兩年，以存股長投的時程來看，兩三年都還只是在起步階段，把時間拉長，股息再投入慢慢降低成本，相信最終會扭虧為盈。

這個月我可以領00878+00929股息共7萬，打算預留2萬股息當生活費，省下的5萬繼續再投入，本來今年目標是全力衝刺00878，但是看到00919配息這麼香，實在是有點選擇障礙。

我想這就是存股的魅力，不靠短期的漲跌決勝負，而是靠時間讓你的資產還有現金流不斷增加，把眼光放長遠，因為機會與財富始終留給耐心等待的人。

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