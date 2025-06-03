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00918殺進前段班「狂飆到第四」！稀飯：00701穩坐冠軍、00713小跌續挺第二

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
00918強勢逆襲！5月單月漲幅6.27％ 從第13名一舉衝上高股息ETF第4名。歐新社
00918強勢逆襲！5月單月漲幅6.27％ 從第13名一舉衝上高股息ETF第4名。歐新社

今年前5月的「高股息ETF」績效排行出爐啦！你手上的ETF目前排第幾名呢？快來對對看

目前穩居冠軍的是 （00701）國泰股利精選30，以含息績效 2.18% 的漲幅斷層奪冠。從3月起連續三個月穩坐第一寶座，跟第二名的（00713）元大台灣高息低波拉開一大段距離。

第二名的00713表現也不遜色，今年以來的含息績效為-0.28%，最後一天失守正報酬，但今年的表現還是挺抗跌的！6月也預估配發1.1元，大家坐等領息囉。

第三名則是（00730）富邦臺灣優值高股息，在最後一天也直追1.19%，成功重返前三行列了！恭喜恭喜！

第四名是從上月第13名，一路往上衝的 （00918）大華優利高填息30，光是5月單月就漲超過 6.27%，直接殺進前段班！

而5月唯一一檔「單月上漲超過8%」的ETF，非（00934）中信成長高股息莫屬，從原本的吊車尾第20名，一口氣衝上 第9名，逆襲氣勢超強

但也不是每一檔都表現亮眼，目前有1檔績效輸給大盤，（00962）台新AI優息動能，暫時還沒回溫。

稀飯提醒：ETF的排名每個月都會變，短期績效不代表長期表現。不要因為某檔短期跌了就急著換股，用長線眼光看待，會更加從容！比起頻繁換股，持續買進+逢低加碼，才能提高勝率。

◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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