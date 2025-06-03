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00663L 確定「一拆七」 6月4日至10日暫停交易

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

國泰臺灣加權正2（00663L）即將進行分割，3日為為預估分割前最後交易日，6月4日起停止交易，將於6月4日至6月10日暫停交易5日，預定於6月11日恢復交易。國泰投信表示，00663L確定一張拆七張，代表未來股價會「除以7」，目前持有的股數也將「乘以7」，存股張數更有感。

目前全台共有4檔的台股正2 ETF，00663L分割後將成為價格最便宜的正2 ETF，預計分割後價格約在每張2萬元左右，價格更加親民，流動性可望更佳。在台股多頭格局不變下，有利於小資或年輕人參與大盤漲升行情。

國泰臺灣加權正2經理人蘇鼎宇表示，00663L將於下周三11日恢復交易，屆時股價將回歸接近初始發行價格20元，未來一張僅需約2萬元即可交易，投資人若看好台股後市，可透過正2 ETF有望將報酬放大兩倍的特性來放大收益，惟須控管自身風險以紀律來進行投資。

蘇鼎宇也提醒投資人，00663L屬於槓桿型ETF，漲跌幅大約都是台灣加權股價指數的2倍，代表台股加權指數只要單日成長10%，00663L約會漲20%，但跌幅也相對應約為兩倍，僅適合可承擔較大風險的積極型投資人，且必須控管自身風險，設定停利停損價位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

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