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高股息ETF近一月漲相佳 00918 6月19日除息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據CMONEY統計，高股息ETF近一個月表現多為正報酬，即將於6月19日除息大華優利高填息（00918）在近一個月表現位於第二，大華優利高填息30經理人郭修誠提醒，儘管股利誘人，但若是個股體質不佳，營收未持續成長等因素導致股價沒填息，那麼領到的股息只是左手換右手。

建議投資人要從歷史填息紀錄與營收表現來挑選值得長抱的標的。或是利用高股息ETF排除人為因素的指數篩選方式，掌握到多元產業的股利來源。

根據CMoney統計，5月台股高股息ETF多為正報酬，若進一步統計4月9日台股修正的低點以來至今，高股息ETF的平均漲幅也有超過兩成。郭修誠表示，台股基本面仍正向看待，因此投資人若在修正時仍有信心報謹甚至加碼，現在就能掌握到回彈的機會。

這也再次證明在企業基本面不變的前提下，消息面的影響僅為短期，反而提供布局或加碼的良機。展望後市，全球總經基本情境仍樂觀，今明兩年企業盈餘成長預期仍強勁。只是市場雜音紛擾，在波動難平的環境下，分散配置與資產的風險管理相對重要。

00918公布最新一次季配息評價結果，每單位配發0.7元，這次除息日為6/19，投資人若想參與配息，最晚進場日為6月18日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 台股 ETF

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