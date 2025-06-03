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美債降評不影響公司債評級變化 這檔投等債ETF年化配息率逾6%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國債信遭降評，吹皺市場一池春水，也讓債券投資人今年以來備感壓力。但中國信託投信認為，美債降評不影響公司債評級變化，且美國經濟體質仍穩健，投資等級公司債具防禦性與收益性，在高利環境下仍是值得布局的好標的。中信優息投資級債（00948B）與中信高評級公司債（00772B）公告第一階段分配評價結果，除息交易日為6月17日，6月16日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為7月11日。

中信優息投資級債這次配息0.046元，以6月2日收盤價8.81元計算，單次配息率0.522%，年化配息率6.26%。

中國信託投信表示，穆迪（Moody’s）於5月16日宣布將美國主權信用評等從「Aaa」下調至「Aa1」，主要可歸因於三大理由，首先是美國債務與利息支出比例持續成長，已遠超相同評級的主權國家；其次是福利支出增加，使得財政赤字擴大；最後是減稅政策可能減少政府財政收入。

回顧過往美債遭降評的歷史經驗，美債降評對債市長期而言影響有限。例如2011年8月標普首度降評，但美國10年期公債殖利率不增反減，6個月內殖利率下滑約65個基點；2023年8月惠譽降評，但因當時正值升息周期，加上市場已逐漸消化降評消息，殖利率起初上揚，逾3個月後即下滑，且半年後就回歸原水位。

因此，中國信託投信認為，美債降評不必然導致債券面臨熊市，加上穆迪於2023年11月已將美國的信評展望降至「負向」，殖利率可能已提前反映。值得注意的是，美國公債的全球需求依然強勁，截至2025年3月底，外國持有美債金額已達9兆美元，顯示其不可取代性。無論是「Aaa」或「Aa1」，都顯示美國公債仍處於高信用評級與低違約風險的區間。

更重要的是，穆迪此次降評未調整公司債對應的主權評級上限（Country Ceiling），維持「AAA」不變。這意味著美國公司債的評級不受主權降評影響，投資等級公司債的信用品質依然穩健。

中國信託投信表示，聯準會今年5月的FOMC會議決定維持利率在4.25%至4.5%區間，聯準會主席鮑爾表示將持續觀察關稅政策動向，短期內不急於降息。儘管市場對降息預期有所下修，芝加哥商品交易所數據顯示仍有約兩碼的降息空間。與此同時，近一年美債殖利率持續高於美股股利殖利率，顯示固定收益資產相較股市具備更高的價值成長潛力。

00948B經理人呂紹儀表示，根據過往數據顯示，排除金融危機期間，BBB級公司債過去平均違約率僅約0.26%，與A級及AA級差距不大，且近一年BBB級債券表現優於A級債券，展現其收益潛力。在現今利率處在高位狀況下，投等債ETF的低違約風險、穩健收益特性，以及不受美國主權降評影響的評級穩定性，在高利時代已成為不可或缺的資產配置工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國公債 公司債 中國信託

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