00713又配了！這季1.1元、殖利率10.56％ 達人：但已連3季未填息

＊原文發文時間為6月2日

元大高息低波（00713）上週也公佈最新的配息，這次要在6/20配發1.1元現金，也就是每張可以領到1100元的意思。近四季的配息為1.5+1.4+1.4+1.1=5.4元，以6/2的收盤價來看，殖利率還有10.56％，算是一項很不錯的數據。

上次配息過程，00713動用大部分收益平準金，與少部份的資本平準金，這次查詢了一下發現，收益平準金的部份還有大約2.2元，資本平準金約落在19元左右，要負擔1.1元的配息絕對不是什麼問題。

但是值得注意的是，00713自從去年第三季9/18配息之後，已經連續三次沒有填息，線圖一攤開也是屬於緩步向下的趨勢。從另外一個角度來看，改為季配息之後，去年第三季的配息1.5元成了目前的天花板，接著就1.4元、1.1元逐漸往下。儘管大環境有點不好，但是未填息的狀況與配息調降的幅度也是需要注意的方向。供大家參考

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