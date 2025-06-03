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6月16檔台股 ETF 除息 00919年化配息率最高衝13%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
6月份除息台股ETF。資料來源：CMONEY、投信官網、2025/6/2*年化配息率採6/2收盤價計算
6月份除息台股ETF。資料來源：CMONEY、投信官網、2025/6/2*年化配息率採6/2收盤價計算

根據CMONEY及各投信官網資料顯示，6月最新台股ETF配息公告中，包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣價值高息（00940）、凱基優選高股息30（00915）、統一台灣高息動能（00939）、群益科技高息成長（00946）、復華台灣科技優息（00929）等共16檔公告配息，除息日在6月3至20日。

以6月2日收盤價計算，有4檔預估年化配息率逾10%；其中00919群益台灣精選高息ETF以13.16%年化配息率最高，也是唯一一檔配息維持新高的台股高息ETF，00919除息日為6月17日，參與除息最後買進日為6月16日，配息發放日為7月11日。

ETF理財達人表示，國人熱愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，雖然近期台股高息ETF吹起降息風，但仍有不跟風的高息ETF，以00919為例，00919第9次配息預估0.72元維持新高，觀察這8次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策；再從受益人數變化來看，00919也是呈現月月增的態勢，總受益人達122萬人，顯示出其深受許多投資人、存股族的喜愛。

市場法人表示，台股ETF投資主題多樣化，績效展現也不同，現階段建議可精選後市易受資金青睞的標的，如：採預測殖利率選取成分股的高股息ETF。在目前台股市場「存股」、「存ETF」蔚為風潮的情況下，投資人可透過精準卡位半導體、航運類股、金融傳產類股或者是配置上述類股比重較高的ETF，以提升整體績效表現。

市場法人強調，台灣企業獲利2025年增約16%雙位數增長水準，中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，建議可分批逢低買進，增加台股ETF存股張數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 台股 ETF

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