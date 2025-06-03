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00918、00919是「硬撐不降息」嗎、投信考量為何？專家五點分析：散戶心態不願賠錢出場

聯合新聞網／ 趣 講 股
6月配息旺季來臨，00918與00919率先公布持平配息，各自續配0.7元與0.72元。相較00915腰斬、00713配息下調，00918、00919仍強勢亮燈，推測背後藏有「撐配息水庫」、「穩固散戶信心」、「押注台股後市」等五大盤算。圖／報系資料照
6月配息旺季來臨，00918與00919率先公布持平配息，各自續配0.7元與0.72元。相較00915腰斬、00713配息下調，00918、00919仍強勢亮燈，推測背後藏有「撐配息水庫」、「穩固散戶信心」、「押注台股後市」等五大盤算。圖／報系資料照

有買高配息ETF的投資人最近可有得忙了，不但要注意很多基金在6月要更換成份股，最重要的是有些ETF還要公布配息的金額。最近00713、00918、00919、00915這四支高人氣的ETF陸續揭曉配息金額，除了00713的配息金額從1.4元下降到1.1元、00915從上次的0.5元大砍變成0.21元（00878也是從0.5元調降到0.47元），其餘00918、00919都維持和前一季一樣的配息金額。

這就奇怪了，明明前一陣子台股才經歷了多空激烈動盪的4、5月，台股面臨川劇變臉、台幣升值等不確定因素也還沒有消除，為什麼00918、00919還能、也還敢配出這麼高的年化殖利率股息呢？只是為了輸人不輸陣嗎？

推測原因不外乎以下幾點：

一、有能力配得起

根據00919最新公布的淨值組成，內含0.79元的收益平準金、626元的資本利得平準金，所以配完這次的0.72元，後續還有6.33元的存量。

00918的最新淨值組成則是內含0.57元的收益平準金、6.54元的資本利得平準金，所以配完這次的0.7元，未來還有6.41元的存量。但是要注意！這些存量是會隨著台股行情而增減的。

至於00915則是還有高達7.28元的資本利得平準金，捨不得多拿出來配的原因，應該是想要維持 住高一點的基金淨值吧！

二、吸引忠實投資人

說得明白一點！台灣的散戶投資人就是很愛配息（股票、ETF都一樣），00918、00919這樣維持高配息、穩定配息、不縮水的配息策略，絕對可以吸引到更多還沒有掏錢來買的投資人來投入，已經買的投資人則是繼續砸錢來存更多的張數，達到投信公司想要壯大基金資產規模、拉高受益人數的目的。

請注意！這個目的可是投信公司賺錢、打敗同業的唯一方法，也是台股行情就算是持穩，也不一定能達成的目標呢！

三、評估未來行情不差

在股市行情多變的時期，有人看多未來、有人看空未來，這是很正常的事，或許群益、大華銀投信認為台股未來仍然會逐漸走高，可望增加基金後續的資本利得，所以現在拿出一點資本利得平準金來配息， 也才剛剛好而已。相對的，00915選擇大砍配息、留住資金，可能覺得台股的後續要保守看待吧！

四、抓住散戶不願賠錢賣股心態

然而，萬一看錯行情、台股一直往下跌，後續ETF的資本利得嚴重縮水怎麼辦？

別擔心，投信公司早就想到了：後續台股如果大跌，之前買了ETF的投資人一定虧損連連，但是散戶的心態就是不願賠錢出場，反而會逢低再買ETF來存更多的張數，因為「00918、00919」已經跟「很敢給」劃上等號了！所以就算此時ETF的配息縮水了，散戶也不會責怪「都是以前配太多股息了」。

五、除息旺季來了

更何況，接下來的6、7、8月就要進入台股的除息旺季了，股息的收入可望成為後續配息的即時雨，而且00918、00919的第一大成份股都是股息殖利率衝破13％的長榮，可望為下一季的配息增添不少糧草喔！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00918大華優利高填息30 ETF 00915凱基優選高股息30 00713元大台灣高息低波

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