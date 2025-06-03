配息又降！00687B公布0.31元殖利率4.68％ 網轟：套著配真的舒服？

國泰20年美債（00687B）6月2日公告本季擬配0.31元，連三季下修，從去年Q3的0.42元一路降至今年Q2的0.31元，年化殖利率約4.68%。雖仍維持穩定配息，但與早期水準明顯落差，加上台幣升值、債價走弱與匯損陰影，引爆債券ETF社群炸鍋。

00687B的除息日在6月17日，配息發放則定於7月11日。不過根據國泰投信說法，美債殖利率走高與台幣強升構成近期配息壓力。基金經理人江宇騰仍喊話看好長期配置價值，指出未來美國關稅收入可望平衡赤字，聯準會也可能於下半年展開降息，屆時美債行情可望回穩。

面對配息連降、價格不振，PTT網友情緒複雜，不少人自嘲「套著配都舒服」、「美債20就是要套20年」、「配息與股價一路往下」、「乾脆叫套配ETF比較實在」。甚至有留言怒嗆：「升息＋匯損＝雙殺」、「美債果然是垃圾，本在跌，利也在跌」。

也有網友貼圖自嘲、發文喊話哲哲與「金龍會照顧大家」，更多人則開始轉向關注美股ETF或周周配產品，有人建議「撤出台股ETF、轉進美股周周配」。但也有長期派堅守：「有政府好安心」、「入帳就是安心」、「美債本來就要長抱」。

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