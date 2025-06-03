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00962號稱「優息動能」卻連四月不配息！惹怒股民：這名字根本詐騙

聯合新聞網／ 綜合報導
00962掛「優息」之名卻連四月不配息 網酸：Yo洗動能、我不配！。中央社
00962掛「優息」之名卻連四月不配息 網酸：Yo洗動能、我不配！。中央社

標榜「台灣AI優息動能」的ETF...台新AI優息動能（00962），自2025年3月以來，連續四次公告「不配息」，引發網友強烈不滿。有人直呼「優息是詐騙吧」、「這名字也太誤導了」。

根據台新投信公告，00962自成立後已屆滿90日，理論上可分配收益，但截至6月2日第四次公告仍「無收益可分配」，理由為「實務考量」，並依契約條款表示可分配收益需包含現金股利、利息收入與資本利得等，扣除費用後仍為正數方可發放。由於目前無法達成上述條件，因此繼續不配息。

消息一出，PTT股版瞬間炸鍋，網友怒轟ETF名稱與實際表現嚴重脫鉤「優息 快笑死 券商真的厲害啊 搞一堆名目出來 哈哈」、「笑屎，連四月0元這還叫優息？」、「配息是左手換右手？那至少給我看到右手」、「優息？成份股沒選好還要收管理費」。更有人直指不實行銷問題「這名字可以提告廣告不實了吧？」甚至呼籲金管會應出面整頓，「這時候才是主管機關該出面的時候，又不見蛋了」，批評官方放任ETF命名亂象。

除了憤怒聲浪，更多網友以戲謔口吻創意吐槽，「優喜！0配息」、「Yo洗動能ETF，洗錢的洗」、「這ETF太優了，優到我心碎你受罪」、「動能變低能」、「送你一首周董的：我不配」，從產品名稱「優息動能」延伸出一連串諷刺，質疑這檔ETF根本「名不符實」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 00962台新AI優息動能

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