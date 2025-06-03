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月投1萬測00878報酬…4年資產增33％、未來估948萬退休金！杉本：堅持、複利、再投入

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
每月1萬存00878實測出爐！4年滾出近80萬　年化5.9%、30年拚948萬退休金。中央社
每月1萬存00878實測出爐！4年滾出近80萬　年化5.9%、30年拚948萬退休金。中央社

在高股息ETF熱度不減的情況下，YouTube頻道「杉本來了」近期分享一支理財影片，深入分析以國泰永續高股息（00878）作為長期投資標的，每月投入1萬元，從短期績效到30年長期預估報酬的完整規劃。三本提醒觀眾：「致富的關鍵在於及早投資、找到穩定標的、持續投入。」

4年實績驗證00878：報酬率達33.2%

杉本以2020年起每月定期定額1萬元投入00878為例，截至2024年，總投入金額為60萬元，市值來到79.9萬元，投資報酬率33.2%，年化報酬率5.9%。

他表示，「以高股息ETF來說，這個表現不錯」，而且這是未含股息再投入的結果。

從30歲投到60歲可拚948萬元

根據複利計算，假設投資人從30歲起每月投入1萬元、報酬率年化6%，到60歲時預估可累積948萬元退休資產。若將股息持續再投入，資產成長會更快。

他以2025年Q1為例，若已累積100張00878，季配息0.47元，可領4.7萬元，全部用於再投入00878，下一季可領金額進一步上升至4.8萬元，形成「股生股、孫生孫」的循環效益。

健保補充費注意門檻：125張是關鍵

00878投資人也常擔心二代健保補充費。杉本指出，健保補充費只針對「股利獲盈餘所得（54C）」部分，且單次股利超過2萬元才會扣稅。

以00878近期配息結構為例，只有34.04%屬54C，因此推估持股在125張以下、不超過257.5萬元時，較有機會避開補充費扣繳。

股價區間試算：目前仍屬「便宜價」

杉本也運用自行建立的評價模型，將00878依照股息精算出三區間：「便宜價」20.6元、「合理價」25.2元、「昂貴價」29.8元。以目前00878價格20.6元計算，正處在便宜價區間，是長期投資的好時點。

杉本觀點總結三大原則：

1.每月自動扣款、遠離市場情緒干擾

2.股息再投入，放大複利效果

3.定期追蹤配息來源與稅務門檻，靈活調整投資配置

他也對年化報酬率6%以上的標的進行比較，包括0050（年化7.6%）、0056（4.7%）、台積電2330（15.5%）。

杉本強調，「不論是ETF還是個股，只要選對標的，堅持長期投入，一定能滾出財富。」

◎本文內容已獲 杉本來了 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 ETF 2330台積電 00878國泰永續高股息 0056元大高股息 0050元大台灣50

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