00919超乎眾人預期維持0.72元！小車：配息水庫尚算無虞

＊原文發文時間為6月2日

00919配0.72元 2025年Q2

06/17除息，07/11發錢

Q1配0.72元，Q2 配0.72元，粗估全年配2.88元。

今日收盤價為21.89元，

年殖利率2.88 ÷ 21.89 ×100% ≒13.15%

配息水庫尚算無虞

00919維持和上一期相同的配息水平，已超乎眾人預期。查詢00919最新5月29日收益平準金（現金股利、利息收入、收益平準金）剩0.79元，資本損益平準金（包括已實現與未實現資本的損益）剩6.26元，合計7.05元。扣除本次配息0.72元，還剩6.33元。

但這6.33元並非完全可配發的金額，其中包含了「未實現獲利」，未來若遇價格下跌，可配金額就會被壓縮。不過撐完這季配息，到了7、8月又是收穫成分股股利的月份，屆時又會有新的股利進帳，因此資金配發水庫尚算無虞。

不過須留意00919的價格持續走低，除息前買，漫漫填息之路恐會走得更久一些，不妨待除息後買，持有壓力會小一些。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。