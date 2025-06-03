複製貼上00919連四季配息0.72元！柴鼠：00918維持0.7元成最大勁敵

00919連四季0.72年化13%過關

時間進入6月份，已經是除息淡季的最後一個月評價，也是各大ETF股利54C水位最低的時刻，而且又是競爭最激烈的季配「死亡C組」，高股息ETF不戰什麼，就戰這「最後一刻」誰水庫裡還有水，可以穩定供應無虞。

整個6月配息表一攤開來，答案已經揭曉，今年度「淡季之戰」最大贏家就是群益的00919了，難怪今天中午一收盤就火速掛出0.72元的公告，瞬間各大討論版報息貼文此起彼落，用歡聲雷動來形容一點都不誇張，這如果有設通知，手機放在桌上應該會震個不停吧！

加上6月這次，00919已經「連續四季」複製貼上0.72元合計2.88元，以6/2的收盤價21.89元換算，年化高達13.16%，亮了2個燈，沒有模糊空間，這是紮紮實實的年化配息率。恭喜00919通過了2025年淡季的殘酷考驗，而且是高分過關，同時破除了息黑教派的降息詛咒。

大華00918這一季維持0.7元，暴力年化也達到12%以上的高水準，而且再度亮了二個燈，儼然已經成為00919在C組的最大勁敵。00713在淡季尾聲雖再降到1.1元，但年化還是守住8%不至於太難看。反而是3月已經大降息的00915，撐到最後一季結果竟然是配息腰斬，暴力年化只剩下不到4%。一樣都是高股息、一樣面對淡季缺54C的艱難環境，但配息的穩定度卻截然不同啊！

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