台股ETF 受益人數創新紀錄

受到新商品主動式ETF掛牌交易帶動，根據集保戶股權分散5月29日最新統計資料顯示，上周整體台股ETF受益人數增加2.8萬人，連續兩周成長，總人數來到1,113.3萬人創下歷史新高。

除了三檔主動式ETF包括主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A）受益人創新高，另外包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣高息低波（00713）、國泰臺灣加權反1（00664R）、國泰臺灣加權正2（00663L）也都來到歷史新高。整體來看，高息型與主動式相對受投資人青睞。其中00919最新公告第9次配息金額0.72元，逆勢配息維持新高。

群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）經理人陳沅易表示，台股短線在端午連假與繳稅壓力下震盪整理難免，但長期在匯率、外資回補潛能、及中小型題材股輪動活躍，為市場注入活水。操作上建議投資人聚焦籌碼集中、具產業題材及法人進駐的個股，善用震盪整理期布局未來潛力股，以迎接節後行情回溫的契機。市場短期雜音不改長線多頭格局，投資人應秉持謹慎樂觀態度審慎應對。

凱基台灣優選高股息30 ETF基金（00915）ETF研究團隊表示，受惠AI與高速運算等科技應用需求殷切，供應鏈瓶頸逐步排除，加上美國關稅帶動廠商提前備貨效應，台灣第一季出口顯著成長，經濟成長率持續走在成長軌道上。

由於台股具備AI供應鏈優勢，評價修復具實質支撐，不過考量後續仍有關稅落地變數待觀察，選股兼具高品質與低波動指標的台股ETF，更具抵禦波動能力。

台灣ETF資產類別涵蓋股票、債券，其中債券ETF佔比達46%，其次是台股ETF佔比達46%。5、6月是股東會旺季，有望為台股ETF行情帶來支撐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。