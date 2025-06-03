台股ETF除息潮來了 00919配0.72元 連四季維持高點

台股ETF除息潮來了，彙整各投信公告資料截至2日，6月共有16檔台股ETF公告將除息，時間自今（3）日起至24日陸續除息，群益台灣精選高息（00919）成亮點，季配息0.72元，是有史以來最高，換算單季配息殖利率為3.28%，季配息中最佳。

進一步來看，採季配息的共有六檔，換算單季配息殖利率介於0.9%至3.28%間不等，群益台灣精選高息3.28%最佳、大華優利高填息30達3.2%、中信綠能及電動車和第一金工業30也都有2.65%、元大台灣高息低波也有2.1%。

雖然台股高息ETF吹起降息風，但群益台灣精選高息是台股高息ETF中配息金額唯一維持新高，連續四季度配出0.72元，本次除息日為6月17日，參與除息最後買進日為6月16日，配息發放日為7月11日。第一金工業30自改季配後也連續三季度開出0.771元。

月月配共有九檔，換算單月配息殖利率介於0.1%至0.7%間不等，其中以富邦特選高股息30的0.7%最佳、其次為富邦臺灣優質高息0.5%、復華台灣科技優息0.4%、元大台灣價值高息0.3%。其中，富邦特選高股息30自從改月配後，每月穩健配出0.1元邁入第八個月。

第一金工業30經理人曾萬勝指出，4月下旬台股一度跟隨美股反彈，加上大型股受惠資金偏好，引領台股重反2萬點之上，近期受到匯率波動、企業獲利修正、國際情勢干擾等，台股漲多回檔，從整體盤勢觀察，台股將呈現區間整理格局，年中為台股除權息旺季，不妨留意高股息概念股及低基期標的，進可攻、退可守，政策受惠的工業及基礎建設產業，相對能挹注投資穩定度。

群益投信指出，當前總經面環境穩定，全球AI發展趨勢並未改變，台灣科技業可望持續受惠，故整體而言，台股中長期表現仍值關注，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

元大投信提醒，投資人參加配息時須留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息時配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。