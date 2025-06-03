美股ETF吸金力道猛 單周流入111億美元 稱冠股票型商品

近周整體股票型ETF獲163.1億美元淨流入，主要為美國市場獲111.3億美元淨流入，中國與歐洲分別獲17億與14.8億美元淨流入，反觀日本與亞洲分別遭26.9億與0.7億美元淨流出。

美國關稅消息紛亂，所幸AI晶片大廠輝達財報優於預期並表示全球對其AI晶片需求非常強勁，美股引領全球股市走揚。

富蘭克林證券投顧表示，美國川普政府關稅政策進入法律攻防戰，最終可能會交由最高法院審理，恐需花費12~18個月時間，最高法院甚至可能因美國期中選舉臨近而決定在選舉後做出裁定，曠日廢時的法律戰可能使關稅政策前景面臨更大不確定性，值得留意的是，川普陣營在最高法院擁有6：3的「陣營優勢」，雖非最終結論，但情勢並非不利於川普陣營。

主要股票型ETF資金流向

富蘭克林證券投顧認為，歷經5月全球股市強勁反彈後，6月除了關稅政策及談判進展之外，將聚焦三大央行利率會議、蘋果WWDC開發者大會（9~13日），以及七大工業國領袖高峰會於加拿大舉行（15~17日），消息面仍將主導盤勢波動。

此時建議投資人以中短天期持債之「中性利率曝險」及「多元分散」應對多變環境，核心配置首選平衡型基金，並趁殖利率彈升之際增持複合債及非投資等級債，卡位收益機會，非美元資產看好日本、印度及歐洲股票型基金，或以日圓避險股份參與，空手者可將5%~10%資金配置於黃金產業型基金提高投組多樣性。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，關稅議題餘波盪漾，雖然美國對歐洲加徵關稅措施延至7月實施，但川普對中國貿易議題提出指控，整體看貿易戰的發展尚未明朗，短期市場雜音難免，然所幸美國經濟仍有所支撐，企業獲利下修趨勢有所改善，前景並未過於悲觀。

對於美股表現不看淡，惟考量政策不確定性猶存，建議現階段於美股市場宜順應局勢調整布局，類股包括AI題材、工業、國防、金融等可均衡配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。