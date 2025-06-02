元大證推美股ETF 月月抽豪禮

隨全球金融市場日新月異，投資人尋求更多元與高效率的投資工具已成為趨勢。投資人透過證券複委託，可以輕鬆進入美國市場。元大證券為支持投資人多元海外資產配置與長期投資，自即日起至10月31日止（以美股交易時間為準），加碼推出「美股ETF月月抽豪禮」活動。

元大證券表示，凡於活動期間買入美股ETF（不含美股個股），單筆交易金額每滿10,000美元即有一次抽獎機會。豪禮有星宇商務艙日本雙人來回機票與漢來日月行館雙人房住宿券，投資同時享受驚喜回饋。投資人可依按照不同投資目標選擇適合投資標的。

活動詳情請參閱官方活動網頁：

https://www.yuanta.com.tw/file-repository/content/usetf/index.html

ETF因具有多項優勢，成為近年來許多人投資時的重要選擇。而美股ETF廣泛涵蓋各產業，並根據追蹤標的大致可分為「市場大盤型」、「科技產業型」、「醫療生技型」、「能源原物料型」、「金融產業型」與「消費產業型」等幾大類。

不同類型ETF可協助投資人分散風險，達成資產配置目標，不論想要進行長期或短期投資，都可找到適合的ETF標的。

元大證券複委託平台提供多元的美股ETF選擇，滿足不同投資人的配置需求。像想掌握整體市場表現的投資人，常選擇追蹤S&P 500指數的ETF，例如VOO、SPY或IVV，這類型ETF涵蓋科技、醫療、金融、消費與工業等主要產業，適合做為分散風險、掌握市場脈動的核心資產。

若對科技產業感興趣，可以參考像QQQ（追蹤Nasdaq-100指數）、VGT（Vanguard資訊科技類股）或XLK（SPDR科技類股）等ETF，深受看好科技創新潛力的投資人青睞。

還有更多聚焦於其他特定產業的ETF，有興趣的投資人可以下載元大證券投資先生APP自由探索。元大證券提醒，上述ETF為各領域市值最大的商品，僅為舉例說明，方便投資人理解，並非推薦特定商品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。