美國電力ETF 009805 大啖缺電商機

美國總統川普5月下旬簽署行政命令啟動美國核能4倍擴容復興計劃，5月底再度動用聯邦緊急權力，下令賓州原6月1日預計關閉的Eddystone發電廠繼續運行，這是繼密西根州J.H.Campbell燃煤電廠關受阻後，川普政府第二次以緊急條款阻止燃煤電廠退役，顯示美國電力未來缺口可能擴大。

投信法人表示，現階段美國除舊電廠延役拉長使用年限外，現行電廠老舊設備汰舊換新的升級需求，也提速美國電力產業鏈啟動新一輪資本支出，股價有機會跟著電力需求一路攀高。

新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌指出，美國舊電廠無法退休繼續服役顯示美國電力需求不斷上升，電網系統面臨供電壓力，若發電設施持續除役恐怕使美國電網穩定性受到影響，代表美國能源產業正迎來過年幾年來不曾見過的重大轉變。預計在川普總統任期內，隨著AI、電動車等新興產業對電力需求強勁飆升，美國電力供應的穩定性、電廠擴容的必要性，以及電網發電的強韌性，成為未來美國經濟發展的關鍵因素。

新光投信表示，AI資料中心需要電力，重工業、電動車等都大量消耗電力，電力爭奪戰加劇美國核能重返供電主流，唯美國現階段核能發展停在1979年賓州三哩島事故後陷入停頓，未來美國預計僅有13座核電廠興建計劃（尚在提案中），儘管利用再生能源的太陽能、風能，有助減少能源需求成長帶來的碳足跡，且儲能成本也再下降，但無法像核能一樣可隨時提供可用、低碳的全天候電力。預料美國政府及民間企業現行先將舊電廠汰舊換新、設備升級以繼續延役使用，搭配川普政府核電大復興計劃雙軌並行，電力股將成為下半年美股穩健成長題亮點股。

券商財富管理主管建議，全球核能業近年急遽復甦，主要受氣候變遷和科技持續成長帶動能源需求推動，根據氣候非營利組織清潔空氣任務組織資料，未來25年內需要多達9兆美元的核能投資，才能使核能擴大至3倍，也就是每年大約需要2,500億美元的投資，由於川普的核能復興計劃已啟動，預料未來美國將加速推動核能供電，電力股再現生機。

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