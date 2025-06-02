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參與ETF IPO新方式！LINE Bank推一站式完成ETF申購

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
革新國內ETF IPO交易模式，LINE Bank宣布上線國內第一家讓客戶24小時線上申購、持任一本人證券帳戶（首創免加開證券帳戶）就能申購新募集ETF（ETF IPO）的銀行服務。LINE Bank／提供
革新國內ETF IPO交易模式，LINE Bank宣布上線國內第一家讓客戶24小時線上申購、持任一本人證券帳戶（首創免加開證券帳戶）就能申購新募集ETF（ETF IPO）的銀行服務。LINE Bank／提供

革新國內ETF IPO交易模式！LINE Bank於2日宣布上線國內第一家讓客戶24小時線上申購、持任一本人證券帳戶（首創免加開證券帳戶）就能申購新募集ETF（ETF IPO）的銀行服務，讓客戶最快3分鐘「一站式」完成投信新募集ETF申購和匯款，在ETF掛牌後還能透過熟悉的證券帳戶在證券交易市場即時買賣。投資人透過LINE Bank APP由LINE Bank幫忙輕鬆辦理，讓參與ETF IPO更有效率。

目前券商和銀行雖已提供新募集ETF申購服務，但流程卻費時、費力。舉例而言，透過券商臨櫃申購，多半要臨櫃排隊並填妥繁複的紙本申購單，且在指定時間前匯款，投資人花費大把時間，還可能面臨申購失敗的窘境；券商線上申購則往往要加開財富管理帳戶，甚至新開證券帳戶。而大多數銀行則不受理新募集ETF申購服務，造成銀行客戶申購上的不便。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「LINE Bank創新的新募集ETF申購服務革新了國內新募集ETF的交易模式，有效解決投資人繁複、費時卻從未被重視的問題。即日起，透過LINE Bank申購新募集ETF，持全台任一本人證券帳戶即可24小時、免臨櫃輕鬆完成申購，自動撥到熟悉的證券帳戶，掛牌後可隨時掌握即時賣出時機。若還沒有證券帳戶，也可透過LINE Bank綁定合作的券商夥伴線上開立證券帳戶及交割戶。一站式線上創新，幫投資人減輕負擔！」

配合本次新服務上線，LINE Bank訴求「全台任一證券帳戶準備好，LINE Bank一定買得到」，藉此提高投資人申購新募集ETF方便性，更重磅攜手中國信託投信，雙強聯手首推全台首檔海外股主動式ETF、擁抱創新先驅方舟投資（ARK Investment Management, LCC）的「中國信託ARK創新主動式ETF」（00983A），為市場帶來雙重創新體驗與爆發式投資機會！LINE Bank表示，未來將陸續規劃上架更多熱門、境內外知名投信發行的主、被動式ETF IPO，讓投資人輕鬆參與募集。

LINE Bank也邀集投資人使用新服務申購，對於已持有證券帳戶的投資人來說，新服務免加開證券帳戶，投資人持全台任一本人證券帳戶即可於LINE Bank APP線上申購新募集ETF，現在趕快透過LINE Bank APP開立信託戶，馬上能不限筆數、不限金額，即享LINE Bank提供新募集ETF申購手續費「全面0手續費」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

LINE ETF

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