快訊

日本「職棒先生」長嶋茂雄肺炎過世 享壽89歲

6月5日「芒種」6大禁忌…不能剪髮、不能剩飯！3類人沖煞別去這裡

00919本季配息0.72元！網友驚呼「長榮奶水真香」19元隨便買都賺

聽新聞
0:00 / 0:00

00919本季配息0.72元！網友驚呼「長榮奶水真香」19元隨便買都賺

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00919。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
網友討論00919。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

00919本季預估配息維持在每單位0.72元，引發PTT熱議。有網友以「長榮奶水真是香又甜」表達對配息穩定的滿意，並觀察尾盤買盤湧現，懷疑市場已提前得知消息。文章一出，網友紛紛留言以幽默語法與經驗回應，話題延伸至填息表現、股價變動與高股息ETF的現況比較。

根據投信公告，截至114年5月31日止，00919本季預估每單位配息為新台幣0.72元，實際金額將於6月13日公布，最後參與配息的買進日為6月16日。本基金因每日申購與買回變動，實際配息數字可能與預估略有出入，但消息已讓市場對其高股息穩定性產生話題。

一名網友在PTT轉貼公告，他對此次維持高配息表示肯定，形容長榮持續貢獻「奶水」，並指出尾盤大單可能與提前掌握配息資訊有關。此番說法勾起不少網友共鳴，有人跟風大讚「香又甜」、「猛猛的」，也有人調侃自己「套著配都舒服」，笑稱「高股息就像養老金，一口一口慢慢領」。

留言中不少人以「左手配右手」、「自己錢配給自己」等熟悉語言表達對填息難度的無奈，認為高股息ETF的實質報酬仍應觀察股價是否回升。部分網友戲謔「左奶配右奶」、「左睪配右睪」、「左腎換右腎」等比喻，反映對ETF配息機制的既吐槽又習慣的態度。

另一方面，也有網友認為00919表現相對穩健，肯定「唯一沒調降的高股息」、「還是屌打929、939、940」，甚至指出「19元隨便買都賺」、「20～22買不太會輸」。部分人則關注填息進度與基金內容結構，批評長期未能填息者是「笑死人」，提醒「股價配完剩21元，確定要一直這樣配嗎？」

延伸討論中，有人指出目前多數ETF配息來自平準金，實質報酬需謹慎評估；也有人提到國際因素如川普政策影響市場波動，呼籲投資人莫忘基本面與風險管控。總體而言，00919的穩定配息在高股息ETF中仍具號召力，但網友對其未來表現持續抱持觀望態度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 PTT ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金

延伸閱讀

來一張00919繼續存股大業！真星華：據說下午公布本季配息希望結果穩定

發放近千元熊大杯！華南金（2880）紀念品可愛又實用 6/2起開放領取

00713配息縮水全網看傻！苦主嘆：投資1年績效跟定存一樣

00919、0056配更高為何還選00878？達人：為月月配且如盾牌兼具防禦

相關新聞

複製貼上00919連四季配息0.72元！柴鼠：00918維持0.7元成最大勁敵

00919連四季0.72年化13%過關 時間進入6月份，已經是除息淡季的最後一個月評價，也是各大ETF股利54C水位最低的時刻，而且又是競爭最激烈的季配「死亡C組」，高股息ETF不戰什麼，就戰這

00919本季配息0.72元！網友驚呼「長榮奶水真香」19元隨便買都賺

00919本季預估配息維持在每單位0.72元，引發PTT熱議。有網友以「長榮奶水真是香又甜」表達對配息穩定的滿意，並觀察尾盤買盤湧現，懷疑市場已提前得知消息。文章一出，網友紛紛留言以幽默語法與經驗回應，話題延伸至填息表現、股價變動與高股息ETF的現況比較。

台股ETF除息潮來了 00919配0.72元 連四季維持高點

台股ETF除息潮來了，彙整各投信公告資料截至2日，6月共有16檔台股ETF公告將除息，時間自今（3）日起至24日陸續除息...

台股ETF 受益人數創新紀錄

受到新商品主動式ETF掛牌交易帶動，根據集保戶股權分散5月29日最新統計資料顯示，上周整體台股E...

美股ETF吸金力道猛 單周流入111億美元 稱冠股票型商品

近周整體股票型ETF獲163.1億美元淨流入，主要為美國市場獲111.3億美元淨流入，中國與歐洲分別獲17億與14.8億...

元大證推美股ETF 月月抽豪禮

隨全球金融市場日新月異，投資人尋求更多元與高效率的投資工具已成為趨勢。投資人透過證券複委託，可以輕鬆進入美國市場。元大證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。