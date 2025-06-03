00919本季配息0.72元！網友驚呼「長榮奶水真香」19元隨便買都賺

00919本季預估配息維持在每單位0.72元，引發PTT熱議。有網友以「長榮奶水真是香又甜」表達對配息穩定的滿意，並觀察尾盤買盤湧現，懷疑市場已提前得知消息。文章一出，網友紛紛留言以幽默語法與經驗回應，話題延伸至填息表現、股價變動與高股息ETF的現況比較。

根據投信公告，截至114年5月31日止，00919本季預估每單位配息為新台幣0.72元，實際金額將於6月13日公布，最後參與配息的買進日為6月16日。本基金因每日申購與買回變動，實際配息數字可能與預估略有出入，但消息已讓市場對其高股息穩定性產生話題。

一名網友在PTT轉貼公告，他對此次維持高配息表示肯定，形容長榮持續貢獻「奶水」，並指出尾盤大單可能與提前掌握配息資訊有關。此番說法勾起不少網友共鳴，有人跟風大讚「香又甜」、「猛猛的」，也有人調侃自己「套著配都舒服」，笑稱「高股息就像養老金，一口一口慢慢領」。

留言中不少人以「左手配右手」、「自己錢配給自己」等熟悉語言表達對填息難度的無奈，認為高股息ETF的實質報酬仍應觀察股價是否回升。部分網友戲謔「左奶配右奶」、「左睪配右睪」、「左腎換右腎」等比喻，反映對ETF配息機制的既吐槽又習慣的態度。

另一方面，也有網友認為00919表現相對穩健，肯定「唯一沒調降的高股息」、「還是屌打929、939、940」，甚至指出「19元隨便買都賺」、「20～22買不太會輸」。部分人則關注填息進度與基金內容結構，批評長期未能填息者是「笑死人」，提醒「股價配完剩21元，確定要一直這樣配嗎？」

延伸討論中，有人指出目前多數ETF配息來自平準金，實質報酬需謹慎評估；也有人提到國際因素如川普政策影響市場波動，呼籲投資人莫忘基本面與風險管控。總體而言，00919的穩定配息在高股息ETF中仍具號召力，但網友對其未來表現持續抱持觀望態度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。