00915配息降至0.21元、00945B續穩7％票息 川普關稅風暴下的新配置思維

川普關稅大戲，從4月2日宣布對全球主要貿易夥伴開徵對等關稅以來，高潮迭起不斷，今年前4月台股下跌12.16%，走完前5月大盤跌幅收斂至7.33%，顯見5月大盤持續收復失土，惟5月下半月已可見到加權指數反彈力道出現鈍化，凱基投信表示，因應關稅影響尚未明朗，建議重新校準投資策略，讓股債回歸原有定位，以債券票息追求收益，以股票追求資本利得。

凱基投信表示，美國國際貿易法院宣布對等關稅無效、川普政府提起上訴，關稅風波短期間尚未看到落幕跡象，在美國經濟表現依舊強韌，通膨隱憂仍在的情況下，美國聯準會的降息空間相對受限，預期美國十年期公債殖利率將持續高檔震盪，股債市場也將持續反應變數劇烈波動。追求收益的投資人，在違約風險可控的前提下，建議鎖定提供相對高票息的非投資等級債；追求資本利得的投資人，受惠匯率變動與半導體產業景氣能見度相對高，布局兼顧高品質、高股息、低波動特性的台股ETF，將更有機會抵禦金融市場風浪。

凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金（00945）研究團隊表示，信用債券利差仍有部分收斂機會，然而，關稅帶來的通膨壓力，與美國政府財政赤字的結構性問題，仍將限制聯準會的降息步調與殖利率的下降空間，公債的資本利得空間相對有限，因此債券投資建議回歸信用風險與利率風險考量，以短天期債應對利率風險波動，以中間路線信評兼顧信用風險與票息收益。

以00945B來說，截至5月28日為止，平均票息利率7.8%，平均到期殖利率7.39%，掛牌上市至今已除息11次，總計配發1.118元，6月17日即將進行第12次除息，每受益權單位數預計配發0.100元，維持配發0.100元以上的配息水準，最後買進日為6月16日，預計7月11日發放配息。

今年以來台股下跌7.33%，高股息ETF股價表現也隨之走疲，本次配息適逢除權息旺季前的股息枯水期，以致以已實現資本利得與股利所得為配息主要來源的凱基優選高股息30（00915），受到的影響相對大，加上台股目前平均股利殖利率下滑至3.18%，致使00915調降本次配息，預計每受益權單位數配發0.210元，6月17日除息，最後買進日為6月16日，預計7月11日發放配息。

主計處公佈台灣第一季GDP成長率5.48%，較4月概估上修0.11個百分點；預測今年全年經濟成長3.10％，較2月預測下修0.04個百分點，00915研究團隊表示，受惠AI與高速運算等科技應用需求殷切，供應鏈瓶頸逐步排除，加上美國關稅帶動廠商提前備貨效應，台灣第一季出口顯著成長，經濟成長率持續走在成長軌道上。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。