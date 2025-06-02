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00961精準轉向！減碼電子、加碼長榮搶搭13％殖利率紅利

聯合新聞網／ 綜合報導
00961大幅加碼航運股配置，長榮股息32.5元、高殖利率成吸金焦點。最新調整中航運權重從6.92%拉升至25.4%，同步減碼半導體，展現00961追求高現金流與ROE成長的選股策略。本報資料照片
00961大幅加碼航運股配置，長榮股息32.5元、高殖利率成吸金焦點。最新調整中航運權重從6.92%拉升至25.4%，同步減碼半導體，展現00961追求高現金流與ROE成長的選股策略。本報資料照片

長榮海運（2603）4月29日股東會通過每股配發32.5元現金股利，配發率高達50.1%，以4月28日收盤價計算，現金殖利率達13.05%，位居台股高殖利個股前三名。值得注意的是，就在長榮宣布配息政策的前一天，富蘭克林華美投信旗下「FT臺灣永續高息ETF」（00961）即公告季度成分股調整，大幅提高航運股配置比例，展現精準布局能力。

根據最新數據，長榮海運已成為多檔高股息ETF的重要持股。其中00919（群益台灣精選高息）持有比例高達11.76%，排名第一；00960（野村全球航運龍頭）持有比例9.52%；而00961則以9.31%排名第三。長榮的高殖利率優勢，使其成為市場資金追逐的焦點，也反映出投資人對其穩健股息政策的高度認可。

00961此次成分股調整的最大亮點在於航運業配置比例的顯著提升。航運業權重從6.92%大幅提高至25.40%，增加18.49個百分點。00961基金經理人江明鴻表示，調整策略基於ICE臺灣ESG高息指數的編製規則，特別關注ROE年成長率指標。對ROE年成長率為正的個股進行加碼，而對ROE年成長率為負的個股則減碼一半權重。長榮近5年填息成功率達100%，加上全球運價上升帶動獲利能見度，航運業在景氣高點展現了穩定的現金流與慷慨的股息政策，為投資者提供雙重回報。

值得注意的是，00961此次調整也同步降低了半導體產業的配置比例。半導體產業權重從26.71%下降至11.00%，減少15.71個百分點。江明鴻進一步解釋，雖然半導體受惠於AI需求強勁，但其資本密集特性使股息政策相對保守。相比之下，航運業在景氣週期高點時，現金流充沛，具備更強的股息發放能力，因此選擇大幅提高航運業的權重。

今日（6月2日）台股早盤震盪劇烈，一度下挫超過300點，但航運股逆勢走強，長榮小幅上揚，萬海及陽明也同步上漲，顯示市場對航運股的信心。而電子權值股如台積電、聯發科、鴻海等則全面走低。

表、長榮含量前5大高股息ETF

資料來源：CMoney
資料來源：CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息 00919群益台灣精選高息ETF基金

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