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「打死不降」00919連四季配0.72元！阿愷：有180張預計可領129,600元

聯合新聞網／ 阿愷存股
00919公布第9次配息，每股0.72元、年化配息率約13.1%，連四季維持高配息水準。投資人觀察擴增至40檔成分股有助分散風險、提升穩定性，適合長期累積持有，搭配自身風險承受度審慎規劃。（歐新社）
00919公布第9次配息，每股0.72元、年化配息率約13.1%，連四季維持高配息水準。投資人觀察擴增至40檔成分股有助分散風險、提升穩定性，適合長期累積持有，搭配自身風險承受度審慎規劃。（歐新社）

00919 Q2配息出爐 連四季配0.72元

恭喜持有00919的朋朋們

這季投信公布配息：

每股配息：0.72元

每張約領：720元

除息日：6/16（最終買進日：6/17）

6/2收盤價：21.89元

預估年化配息率約 13.1%

阿愷現況更新

目前持有180張00919，預估本季可領約

129,600元股息

個人觀察00919成分股擴增至40檔的優勢

近期00919從30檔擴增到40檔，對長期投資人來說是體質升級，優點包括：

分散風險，降低單一股票影響

產業配置更均衡，抗週期能力提升

配息來源更穩定，現金流更有保障

ETF規模大，操作更靈活

00919採季度配息，除權息旺季可望補充配息金額。

長期看，穩定加碼、持續預約累積持股，比關注短期漲跌更重要。

提醒大家

每檔ETF都有不同的風險與波動，還是要根據自己資金狀況與風險承受度審慎評估。

◎本文內容已獲 阿愷存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00919群益台灣精選高息ETF基金

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