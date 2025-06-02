聽新聞
0:00 / 0:00
「打死不降」00919連四季配0.72元！阿愷：有180張預計可領129,600元
00919 Q2配息出爐 連四季配0.72元
恭喜持有00919的朋朋們
這季投信公布配息：
每股配息：0.72元
每張約領：720元
除息日：6/16（最終買進日：6/17）
6/2收盤價：21.89元
預估年化配息率約 13.1%
阿愷現況更新
目前持有180張00919，預估本季可領約
129,600元股息
個人觀察00919成分股擴增至40檔的優勢
近期00919從30檔擴增到40檔，對長期投資人來說是體質升級，優點包括：
分散風險，降低單一股票影響
產業配置更均衡，抗週期能力提升
配息來源更穩定，現金流更有保障
ETF規模大，操作更靈活
00919採季度配息，除權息旺季可望補充配息金額。
長期看，穩定加碼、持續預約累積持股，比關注短期漲跌更重要。
提醒大家
每檔ETF都有不同的風險與波動，還是要根據自己資金狀況與風險承受度審慎評估。
◎本文內容已獲 阿愷存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言