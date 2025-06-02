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6月18日前買進 可參與第一金00981B 月配息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第一金優選非投債ETF (00981B) 配息時間表。(資料來源：第一金投信官網)
第一金優選非投債ETF (00981B) 配息時間表。(資料來源：第一金投信官網)

第一金投信2日公告，第一金優選非投債ETF (00981B) 6月配息資訊，投資人欲參與第一金優選非投債ETF這次月配除息，宜把握6月18日前買進或持有，配息發放日訂於7月11日，第一金優選非投債ETF採每月收益分配、提供收益平準金機制。

美國眾議院日前通過總統川普《大而美法案》（Big Beautiful Bill），引發外界擔憂，根據美國國會預算辦公室(Congressional Budget Office，CBO) 估算，減稅方案將使美國財政赤字惡化，未來十年增加近3兆美元債務，Bloomberg數據顯示，長天期公債受到的影響尤其顯著，美國30年期公債殖利率一度突破5.15%，創近20年新高。第一金優選非投債ETF經理人王心妤指出，包含日、德、澳及英國等地長天期公債殖利率皆面臨大幅攀升壓力，同期間，美國1-7年期短天期公債殖利率，則呈現持平或趨降趨勢。

長天期公債殖利率大幅彈升、中短年期公債利率則見持平及下滑，加上目前全球經濟仍趨正向、企業獲利持穩，王心妤說明，投資人可以把握目前的時機將主要投資標的為中短天期的非投資等級債券納入投資組合，以彭博優選美元非投資等級債券指數為例，Bloomberg資料顯示，5月底指數平均存續期間為2.12年、平均殖利率為7.61%，較佳的收益水準，提供投資人追求債息更好的投資選擇。

王心妤強調，非投資等級債券投資要留意信用違約風險，目前非投資等級債券發債企業體質穩健，信用無虞，非投等債違約率續處於低檔，近期在長債殖利率攀升下，價格修正，也提供更強收益吸引力。投倶若想配置非投資等級債券，不妨聚焦在成熟國家企業發債，考量信用風險，挑選排除CCC最低評級債，同時鎖定優先債的非投資等級債券ETF，以降低投資組合風險、強化收益水準。

6月第一金優選非投債ETF(00981B) 最新配息作業時程已公告，詳見第一金投信官網資訊，網址：https://www.fsitc.com.tw/，把握6月18日前買進或持有，即可享有月配息權益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

第一金 債券ETF 00981A主動統一台股增長

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