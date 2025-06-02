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122萬名投資人注意！ 00919配息0.72元 維持新高

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
00919成立來配息表現。資料來源／CMONEY
00919成立來配息表現。資料來源／CMONEY

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台灣精選高息（00919）公布第9次配息公告，本次預估配發金額為新臺幣0.72元維持新高，本次除息日為6月17日，參與除息最後買進日為6月16日，配息發放日為7月11日。

市場法人表示，00919是台股高息ETF中配息金額唯一維持新高，以6月2日收盤價21.89元來計算，00919預估單季配息率3.28%、預估年化配息率13.15%，為連續九季預估年化配息率衝破10%，再度刷新台股ETF配息紀錄，統計1,226,024位投資人可望同步受惠。

ETF理財達人表示，受到川普關稅之亂影響，近期台股大盤震盪，在市場震盪中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，可讓投資人投資組合效益提昇，群益台灣精選高息ETF就是最佳標的。

雖然台股高息ETF吹起降息風，但仍有不跟風的高息ETF，以00919為例，00919第9次配息預估0.72元維持新高，觀察這8次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策。市場法人表示，像00919這樣維持配息金額新高，就值得投資人多關注。

00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點，「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。

至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。配息頻率也採取每季配息（3、6、9、12月），滿足投資人打造穩定現金流的需求，投資人可把握相關投資契機。

展望台股後市，總經面環境穩定，台股中長期表現可期，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 台股 00919群益台灣精選高息ETF基金

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