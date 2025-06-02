快訊

端午後補跌 台股終場下挫344點、台積電跌21元

「沒降息」00919預估配息維持新高0.72元 16號為最後買進日

銘傳大學旁中山北路公車撞路樹釀6傷 消防隊火速馳援

「沒降息」00919預估配息維持新高0.72元！16號為最後買進日

聯合新聞網／ 綜合報導
00919第9次配息預估維持0.72元新高水準，年化配息率達13.16%，續寫台股ETF配息紀錄。法人指出，在高息ETF吹起降息風下，00919穩定向上、具精準高息與領息策略，122萬人有望受惠，6月17日除息、7月11日入帳。圖／聯合報系資料照片
00919第9次配息預估維持0.72元新高水準，年化配息率達13.16%，續寫台股ETF配息紀錄。法人指出，在高息ETF吹起降息風下，00919穩定向上、具精準高息與領息策略，122萬人有望受惠，6月17日除息、7月11日入帳。圖／聯合報系資料照片

根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919群益台灣精選高息ETF公布第9次配息公告，00919本次預估配發金額為新臺幣0.72元維持新高，本次除息日為6月 17 日，參與除息最後買進日為6月16日，配息發放日為7月11日。市場法人表示，00919是台股高息ETF中配息金額唯一維持新高，以6月2日收盤價21.89元來計算，00919預估年化配息率13.16%，為連續9季衝破10%，再度刷新台股ETF配息紀錄，統計1226024位投資人可望同步受惠。

ETF理財達人表示，受到川普關稅之亂影響，近期台股大盤震盪，在市場震盪中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，可讓投資人投資組合效益提昇；台股精準高息ETF就是最佳標的，雖然台股高息ETF吹起降息風，但仍有不跟風的高息ETF，以00919為例，00919第9次配息預估0.72元維持新高，觀察這8次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策。

市場法人表示，像00919這樣維持配息金額新高，就值得投資人多關注。00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求，投資人可把握相關投資契機。展望台股後市，總經面環境穩定，台股中長期表現可期，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00919群益台灣精選高息ETF基金

相關新聞

「沒降息」00919預估配息維持新高0.72元！16號為最後買進日

根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919群益台灣精選高息ETF公布第9次配息公告，00919本次預估配發金額為新臺幣0.72元維持新高，本次除息日為6月 17 日，參與除息最後買進日為6月16日，

市值型ETF5月全數翻紅！00905穩居雙冠王、今年跌幅也最輕

台股在5月展現強勁反彈力道，加權指數單月上漲5.51%，市值型ETF產品亦全數收紅，顯示市場短線回溫。根據最新統計，5月市值型ETF績效排行中，FT臺灣Smart(00905)以7.81%漲幅居首，保

來一張00919繼續存股大業！真星華：據說下午公布本季配息希望結果穩定

一早起來，就看到退休同事傳來的退休感言，突然發現當初我來這個單位的時候，一起共事的基層人員，升官的升官、商調的商調、離職的離職、退休的退休，就剩下我，下一個也該輪到我退休了吧。 為了將來的華麗轉身，

從0.2元到0.84元…00918穩配8次後再發0.7元！達人：期待00919

00918公佈配0.7元 近年來，在高配息ETF中默默的也一直表現不錯的，大華優利高填息30（00918），近期也公告配息，每股配0.7元。 以00918今日收盤價22.2元估計，此次配息

00919像初戀、00713是伴侶、00918是女神！小犬：像談戀愛這些ETF陪我長大

買股就像談戀愛 國中那年（初戀的甜蜜），00919就像我的初戀，那時候剛認識它，心裡就不自覺地被吸引，總覺得它特別穩、特別迷人，每天上課、寫作業的空檔，都會忍不住想起它，幻想著未來和它一起慢慢變富。

買ETF要繳很多稅？他年領200萬股息反退稅2萬 網讚：00918是寶藏ETF

Threads用戶 drleolai 分享自身報稅經驗，回擊質疑ETF配息「稅很重」的聲音。他表示，自己去年靠ETF領了超過200萬元股息，其中有高達1400萬資金布局，原以為要繳不少稅，沒想到申報結

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。