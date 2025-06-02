市值型ETF5月全數翻紅！00905穩居雙冠王、今年跌幅也最輕

台股在5月展現強勁反彈力道，加權指數單月上漲5.51%，市值型ETF產品亦全數收紅，顯示市場短線回溫。根據最新統計，5月市值型ETF績效排行中，FT臺灣Smart(00905)以7.81%漲幅居首，保德信市值動能50(009803)以7.77%緊追在後，元大台灣50(0050)則上漲7.12%，表現均優於大盤。

從5月績效觀察，元大MSCI台灣(006203)及富邦台50(006208)分別上漲7.05%及6.84%，中信臺灣智慧50(00912)上漲6.39%，富邦摩台(0057)上漲6.29%，富邦公司治理(00692)上漲6.16%，永豐臺灣加權(006204)上漲6%，國泰台灣領袖50(00922)上漲5.76%，均優於台股加權指數5.51%的漲幅。

雖然5月市值型ETF全面翻紅，但觀察今年以來的累計績效，市場波動仍對多數ETF帶來壓力。數據顯示，凱基優選30(00938)今年以來跌幅僅3.28%，抗跌性最佳；永豐臺灣加權(00620)跌幅為6.26%，FT臺灣Smart(00905)跌幅為6.28%，均優於台股加權指數7.33%的跌幅。

值得注意的是，FT臺灣Smart(00905)不僅在5月漲幅領先，今年以來的表現也展現出相對穩健的特性，反映智慧選股策略在不同市場環境下的適應力。

市場分析認為，5月台股反彈主要受惠於美國科技股強勁表現帶動全球股市回溫，加上台灣半導體產業基本面穩健，吸引資金回流。然而，通膨壓力、美國升息預期及地緣政治風險仍存，市場波動可能持續。

理財專家表示，在市場波動加劇的環境下，具有智慧選股策略的ETF產品展現出較佳的抗跌特性，投資人可關注具有多元配置且選股邏輯清晰的ETF產品，以因應市場震盪。

展望未來，隨著電子產業旺季來臨及AI相關需求持續成長，台股市值型ETF有望受惠於產業基本面支撐。然而，投資人仍應留意全球景氣變化及資金動向，適時調整投資策略，以掌握市場機會。

5月台股市值型ETF績效

資料來源：CMoney

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