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來一張00919繼續存股大業！真星華：據說下午公布本季配息希望結果穩定

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
退休同事接力離場，真星華感嘆「該輪到我了吧」，決定持續存00919，為華麗轉身鋪路。等待下午公布配息結果，盼望能延續穩定配發。圖／聯合報系資料照片
退休同事接力離場，真星華感嘆「該輪到我了吧」，決定持續存00919，為華麗轉身鋪路。等待下午公布配息結果，盼望能延續穩定配發。圖／聯合報系資料照片

一早起來，就看到退休同事傳來的退休感言，突然發現當初我來這個單位的時候，一起共事的基層人員，升官的升官、商調的商調、離職的離職、退休的退休，就剩下我，下一個也該輪到我退休了吧。

為了將來的華麗轉身，繼續我的存股大業，打造自己的退休金，來一張00919。

據說下午會公布本季配息，希望是穩定配發的答案。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00919群益台灣精選高息ETF基金

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