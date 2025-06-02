來一張00919繼續存股大業！真星華：據說下午公布本季配息希望結果穩定

一早起來，就看到退休同事傳來的退休感言，突然發現當初我來這個單位的時候，一起共事的基層人員，升官的升官、商調的商調、離職的離職、退休的退休，就剩下我，下一個也該輪到我退休了吧。

為了將來的華麗轉身，繼續我的存股大業，打造自己的退休金，來一張00919。

據說下午會公布本季配息，希望是穩定配發的答案。

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